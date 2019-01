Kauhajoki

Muistisairautta voi käsitellä lasten kanssa puputarinan kautta

Kauhajoki/Sastamala

Kauhajoella

tekstiilityönopettajana työuransa tehnyton tehnyt uuden aluevaltauksen. Hän on kuvittanut kirjasen, jonka avulla vanhemmat, isovanhemmat ja lastenhoidon ammattilaiset voivat keskustella lasten kanssa muistisairaudesta.Kirjasen on kirjoittanut sastamalalainen, jolla on pitkä työkokemus muistisairaiden parissa ja joka tämän takia tietää ongelmat, joita muistisairaus voi tuoda mukanaan.– Sisareni tunsi Elinan ja ehdotti minua kuvittajaksi, kun tiesi, että olen harrastanut piirtämistä ja maalaamista pitkään, Alanko kertoo.Alanko asuu itsekin nykyään Sastamalassa, jonne hän muutti viisi ja puoli vuotta sitten.– Kirja kertoo valoisan ja lämminhenkisen tarinan isovanhemman muistisairaudesta. Asia on käsitelty pupumaailmassa. Pupukin muistipulmat -kirjassa seikkailevat Pupukki ja Pupu-mummo, jotka kokevat yhdessä niin muistisairauden ensivaiheet kuin hoivajakson perhekodissakin.Alanko sanoo, että piirrokset valmistuivat nopeasti, mutta kustantajan löytämisessä meni pitkään, sillä kustantajat eivät hahmottaneet tarinaa saduksi. Lopulta kustantaja löytyi Saksasta.– Olemme saaneet alan professorilta hyvät arviot sekä tekstistä että kuvituksesta, Alanko hymyilee.Juuri ennen joulua ilmestynyttä kirjasta saa tilaamalla kirjakaupoista.