Suupohjan alueen yrityksille digivalmennusta

on tarjolla koko tämän vuoden ajan. Jos yrityksillä on esimerkiksi palveluiden markkinointiin tai tuotannon digitalisointiin liittyviä ideoita tai kysymyksiä, Digsu voi olla oikea osoite avun saamiseen.– Meillä on hankkeen projektiryhmässä eri sektoreiden osaajia. Olemme myös kokoamassa SEKille verkostoa, jossa on mukana erilaisia digitaalisia palveluita tarjoavia asiantuntijoita, kertoo projektipäällikköHankkeen taustalla on Seinäjoen ammattikorkeakoulun selvitys, jonka mukaan digitalisaation taso on eteläpohjalaisissa pk-yrityksissä vielä matala ja alle maan keskiarvon. DIGSU on tarkoitettu digitaipaleensa alussa oleville, toimintansa kehittämisestä kiinnostuneille pk- ja mikroyrityksille, mutta myös pidemmälle ehtineet voivat saada sparrauksesta uutta potkua.– Ensin arvioidaan yhdessä yrityksen digitaalisuuden nykytila, ja sen jälkeen mietitään seuraavia kehittämisaskeleita.Ahonen mainitsee esimerkiksi parturi-kampaamon, jossa mietitään digitaalisen varausjärjestelmän hankintaa. Suunnitelmissa voi niin ikään olla sähköisen laskutuksen käyttöönotto tai nettisivuille sopiva uusi palvelu.– Kannattaa katsoa oman yrityksen web-sivuja puhelimella. Jos sisältö ei toimi, jotain kannattaisi tehdä, sillä internetiä selataan nykypäivänä yhä enemmän älypuhelimilla. Monissa yrityksissä on web-sivujen rakentaminenkin jäänyt kesken.Ahonen lupaa apua myös tuotantonsa automatisointia ja uusia teknologioita miettiville yrityksille.– Meillä on mahdollisuus ohjata tällaiset yritykset esimerkiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun palveluiden piiriin.Hankkeen tavoitteena on saada 40 yritystä mukaan sparrauksiin. Sparrauksen hinta yritykselle on 70 euroa, jolla saa sekä henkilökohtaista että ryhmäsparrausta, samoin pääsyn vuoden aikana järjestettäviin tilaisuuksiin.– Pyrimme, että joka kuukausi tapahtuu jotakin. Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etänä, tai tallenteiden avulla, eli osallistuminen tehdään mahdollisimman helpoksi.Tiedossa on muun muassa yrityksen Google näkyvyyteen sekä verkkosivujen kävijämittaamiseen ja analysointiin liittyvä Google Analytics -työpaja.– Osa ei käytä Google Analyticsiä ollenkaan, osa käyttää vähän. Se on hyvä työkalu nettimarkkinoinnin tulosten mittaamiseen.– Nyt kannattaa olla valppaana, että pääsee kevään sparrausryhmään. Joissain yrityksissä alkutalvi on hiljaisempaa aikaa, ja se voi olla hyvä ajankohta miettiä kehittämisasioita.Logistiassa työskentelevä Mika Ahonen kuvailee itseään IT-alan sekatyömieheksi. Työhistoriaa on reipas parikymmentä vuotta erilaisista IT-alan ja verkkopalveluiden kehittämistehtävistä. Kokemusta löytyy myös alan koulutustehtävistä sekä mikroyrittäjyydestä.Hankkeen rahoittaja on Leader Suupohja. Leader-rahoituksen lisäksi hanketta rahoittaa hankkeen hallinnoija SEK, seutuverkkoyhtiö SUNET sekä muut hankkeeseen osallistuvat yritykset.