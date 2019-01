Kauhajoki

Nuorisotalon remontti on alkanut – aluksi poistettu vanhat kutterilastut ja muut eristeet

Kauhajoki

Ainakin

vanhat yläpohjan eristeet on jo imetty imuautolla pois. Lakeuden Asbestityöt Oy:nkertoo, että vanhat kutterinlastut ja puretut puuosat hyödynnetään lämpölaitoksella polttoaineena. Kaupungin kiinteistöpäällikönmukaan purkutyöt pitäisi olla tehtynä helmikuun loppuun mennessä.Uutta päästään rakentamaan maaliskuussa. Tekninen lautakunta valitsi viime tiistaisessa kokouksessaan korjauksen urakoitsijat.Pääurakkana ovat rakennustekniset työt, joihin tarjoutuivat Jokerit Rakennuspalvelu Oy, Loran rakennus ja siivous, RKM Palvelu J-P Kulmala sekä Rakennuspalvelut T. Kiukkonen Oy. Lautakunta valitsi Rakennuspalvelut T. Kiukkonen Oy:n tarjouksen edullisimpana, mikä oli 597 200 euroa.Sivu-urakoina tehdään putki- ja sähkötyöt sekä ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiotyöt. Putkitöistä olivat tarjouksen jättäneet Jalasjärven Vesijohtoliike Kannosto Oy, LVI Kynnäs Oy, LVI-Asennus P. Launo Oy, Are Oy sekä Suupohjan LVI-Palvelu Oy. Edullisimman tarjouksen jättänyt Jalasjärven Vesijohtoliike Kannosto Oy valittiin. Urakan kokonaishinta on 78 725 euroa.Sähköasennuksista jättivät tarjouksen Jalasjärven Sähköasennus Oy, Are Oy sekä Pohjanmaan Sähköpalvelu Oy. Viimeksi mainittu valittiin urakoitsijaksi. Tarjouksen suuruus on 49 900 euroa.Ilmanvaihto- ja rakennusautomaatiotyöurakkaa olivat tarjonneet Länsirannikon Ilmastointi Oy, Jalasjärven Vesijohtoliike Kannosto Oy, LVI-Asennus P. Launo Oy, K.T Tähtinen Oy, Suupohjan Ilmastointi ja Pelti Oy, Are Oy, Kauhavan IV-Palvelu, Talotekniikka Koivuluoma Oy sekä LVI Kynnäs Oy. Edullisimman tarjouksen oli jättänyt K.T Tähtinen Oy, joka valittiin tekijäksi 101 121 euron summalla.Valmista pitäisi tämänhetkisen arvion mukaan olla ensi syksynä.