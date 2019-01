Kauhajoki

Postia on kadonnut tai viety vääriin osoitteisiin

Kauhajoki

Myös rahalähetyksiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Virheelliseen osoitteeseen.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähetysten pitäisi mennä perille.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

on jäänyt saapumatta ja hyvin useat ovat valittaneet, että postin jakelussa on kaikenlaista häikkää - kirjeitä on jäänyt kokonaan tulematta tai niitä on jaettu vääriin laatikkoihin. Yhdessä tapauksessa asiasta on tehty rikosilmoitus.Alajärveltä lähetti syksyllä sadan euron arvoisen ABC:n lahjakortin tavallisessa kirjeessä sisarensa miehelle syntymäpäivälahjaksi. Tämä lahja ei koskaan saajaansa päässyt ilahduttamaan, sillä kirje hävisi postissa. Kankaanpää asuu hieman syrjässä taajamasta ja hän jätti kirjeen suoraan postinkantajalle kuljetettavaksi.– Lahjakortti oli sellainen kova pankkikortin kokoinen kortti. Kun asia selvisi, ettei kirje ole tullut perille, soitin postinkantajien esimiehelle ja kerroin mitä on tapahtunut. Hän pahoitteli tapahtunutta ja meni tekemään asiasta ilmoitusta poliisilaitokselle. Minut kutsuttiin myös kuultavaksi ja siellä teimme rikosilmoituksen asiasta. Poliisin mukaan vastaavia tapauksia on ollut paljon, mutta hän epäili myös, että tapaus saattaisi jopa selvitä, Kankaanpää kertoo.Kankaanpää on niin suivaantunut tapauksesta, että hän piti yhden ihmisen mielenosoituksen Postia vastaan, eikä lähettänyt yhtään joulukorttia.Myös lähetyksen tavoiteltu vastaanottaja on ilmoittanut katoamisesta Kauhajoen postinjakeluun ja sieltä luvattiin ilmoittaa asiasta edelleen Seinäjoen jakelukeskukseen.Saimme tietää myös kahdesta tapauksesta, joissa Posti on omatoimisesti päättänyt jakaa postit saajan puolison laatikkoon, vaikka virallista osoitteenmuutosta ei ole tehty ja puolisolla on oma asunto ja oma postilaatikko. Rahallista vahinkoa on aiheutunut arvopostin katoamisten lisäksi siitä, että alkuperäiset laskut eivät ole tavoittaneet kohdettaan, vaan vasta huomautus tai jopa ulosottolasku on löytänyt oikeaan laatikkoon.– Vakuutuspapereita, laskuja ja sukulaisten kirjeitä on kadonnut. Asiasta on valitettu jakeluun, mutta muutosta ei ole tullut. Synttärirahakin on kadonnut, harmitteleeKainastolta ja epäilee, että joku jo tekisi kiusaa hänelle.Eräässä perheessä koettiin hämmästyksen hetki, kun Postilta tuli ilmoitus, että perheen lasta ei ole olemassakaan.– Kyselimme perään, kun tyttären tiliotteita ei kuulunut ja posti ilmoitti, ettei hänen nimistä henkilöä ole ja hänen postinsa jaettiin lähellä asuvalle pikkuserkulle, jonka kolmas nimi oli sama kuin tyttäremme etunimi ja tytöillä on sama sukunimi, kertoo Kati Lakso Ikkeläjärveltä.– Vaikka asia korjattiin, epäilen, ettei edelleenkään kaikki postit löydä perille. Laskuja on kadonnut myös, Lakso jatkaa.Postin Etelä-Pohjanmaan alueen jakelupäällikkökuuntelee kertomusta ongelmista hämmästyneenä. Hän myöntää, että inhimillisiä virheitä tapahtuu, mutta toteaa, että jokaisen kirjeen pitäisi palautua jossain vaiheessa oikeaan osoitteeseen, jos ne ovat väärälle reitille lähteneet. Hän vakuuttaa, että Postilla ei ole laitteita, joilla kirjeistä näkisi läpi, mitä ne sisältävät.– Vaikka rahaa ei kirjeessä saa lähettää, ei se silti kadota saa. Meillä on ohjeet, että kaikki arvolähetykset pitäisi vakuuttaa ja kirjata, mutta kuitenkin jokaisen lähetyksen pitäisi löytää perille, Latvala toteaa.Asiakkaasta saattaa tuntua erikoiselta, että lähetyksestä pitäisi maksaa korkeampaa hintaa, jotta sen perillepääsy olisi turvattu. Latvala kuitenkin perustelee kirjausta sen jäljitettävyydellä.– Tavallisen kirjeen seurattavuus on vielä lapsen kengissä, mutta sitä tullaan parantamaan ja Posti tulee olemaan alansa ykkönen. Kirjeisiin tullaan lisäämään koodeja, joiden avulla tavallisenkin kirjeen seurattavuus paranee. Kirjattua kirjettä pystytään seuraamaan koko prosessin ajan enkä tiedä yhtään tapausta, jossa kirjattu kirje olisi mennyt hukkaan.Latvalan mukaan Postin järjestelmästä ei löydy Kauhajoen kohdalta mitään erikoisia poikkeamia muuhun maakuntaan verrattuna, mutta hän neuvoo jokaista, jolla postin jakelu takeltelee, ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun.– Postin internetsivujen kautta annettuun palautteeseen vastataan aina, jos asiakas on vastauksen halunnut. Mikäli asiakas ei ole saanut vastausta 48 tunnin sisällä, palaute tulee myös minulle. Palautteiden kautta pyrimme parantamaan toimintoja. Jos kyseessä on rikos tai epäillään ilkivaltaa, siirtyy asia turvaosastomme käsiteltäväksi.