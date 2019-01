Kauhajoki

Erkki Kalliomäki innostui tutkimaan Nummijärven pohjaa

Kauhajoki

– Minua kiinnosti

Savista maa-ainesta.

”Ihmisen vaikutus pieni.”

tutkia asiaa, kun on ollut niin paljon väitteitä siitä, että maa- ja metsätalous sekä turvetuotanto kasvattavat järven pohjalietteen määrää, kyläaktiivi selittää.Kalliomäki päättikin ottaa pohjan maa-aineksesta näytteitä. Samalla hän mittasi, kuinka paksu pohjan lietekerros on eri kohdissa järveä.– Mittaus on suoritettu ensimmäisten jäiden aikana heti, kun vaan pääsi jäälle. Pohjalietteen määrää on tutkittu kahdeksasta eri kohdasta.Kalliomäen mittaustulokset osoittivat, että pohjalietteen määrä vaihtelee suuresti eri puolilla järveä lietekerroksen ollessa paksuimmillaan 225 senttiä ja ohuimmillaan 35 senttiä. Mielenkiintoinen havainto oli se, että järven itäpuolella pohjan lietekerros näyttäisi olevan selvästi paksumpi kuin länsipuolella.– Itäpuolelta tulee pohjavesipurkautumia koko järven mitalta ja silti siellä on eniten pohjalietettä, vaikka siellä ei ole ojituksia tai turvetuotantoa ja hyvin vähän maatalouttakaan. Länsipuolella, johon tulee puroja ja Ylimysluoma laskeutuu, niin siellä lietemäärät on paljon pienempiä kuin toisella puolella, Kalliomäki toteaa.– Toki järven pohjaprofiili saattaa olla sellainen, että itäpuolella on eniten syvänteitä. Virtaumat kerryttävät lietteen syvänteisiin, hän jatkaa.Ottamansa näytteet Kalliomäki on kuivattanut ja verrannut näytepaloja nevalta nostettuun turpeeseen.– Koepalojen perusteella äkkiä näyttäisi siltä, että pohjalietteessä ei ole turvetta ollenkaan. Se on hyvin hienojakoista, savista maa-ainesta. Näytteitä ei ole vielä tutkittu tarkemmin, mutta aion viedä ne laboratorioon tutkittavaksi, että nähdään, onko pohjalietteeseen kerääntynyt esimerkiksi fosforia.”Tutkimustulostensa perusteella Kalliomäki uskoo, että maatalouden ja turvetuotannon vaikutus Nummijärven pohjalietteen kerääntymiseen on pienempi kuin on uskottu. Sen sijaan hän näkee syyksi normaalit luonnon muutokset.– Oma teoriani on se, että maa-aines on vuosituhansien saatossa luonnon muutosten vaikutuksesta pikkuhiljaa kerääntynyt. Ihmisten vaikutus asiaan on hyvin pientä.Tätä näkemystä tukee myös aiemmin tehdyt tutkimukset ja Kalliomäen omat kokemukset.– Joitakin vastaavia mittauksia on tehty 40- ja 50-luvuilla, mutta ei näin laajoja. 50-luvulta lietteen määrä ei ole käytännössä lisääntynyt. 50-luvulla ei ollut yhtään metriä mettä- tai turveojia, mutta silti rysään kertyi lietettä, muistelee 60 vuotta Ylisluomalla ja Nummijärvellä samoilla paikoilla kalastanut Kalliomäki.