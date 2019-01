Kauhajoki

Pitkä partioura toi hopeisen ansiomitalin Armi Kalliokoskelle

Kauhajoki

Lippukunnan johtaja

totesi partiolaisten juhlassa joulukuussa, että Kalliokoski on ollut vuosikymmeniä yksi lippukunnan kivijaloista tehden pyyteetöntä työtä taustalla yhteiseksi hyväksi.– Ilman hänen kaltaisiaan puurtajia olisi moni lippukuntamme tapahtuma jäänyt tekemättä. Talkootyö on ollut aina hänen sydäntään lähellä. Hän on ollut aina valmis niin risusavottaan ja majan maalaamiseen kuin lippukunnan kaluston huoltamiseen, Niemi-Aro kiitteli.Pohjanmaan Partiolaisten myöntämä rautainen ansiomitali numerolla 97 luovutettiin samassa tilaisuudessa, joka on nuorena toimijana ottanut innokkaasti vastuuta ja tarttunut erilaisiin tehtäviin. Mäntymäki on myös mukana partiopiirin toiminnassa ja kiinnostunut kansainvälisestä partiotyöstä.Kauhajoen Kytöveikkojen oma ansiomerkki numerojärjestyksessään 11. luovutettiin, jonka partiotaival alkoi ensin vanhemman roolissa ja on myöhemmin jatkunut aktiivisen toimijan roolissa muun muassa sisupartiossa.– Miettinen osaa tuoda sisujen tarpeet esiin osana lippukunnan perustoimintaa. Hänen aktiivinen toimintansa sisujen parissa on erittäin tärkeää lippukunnan monimuotoisuuden säilyttämiseksi, lippukunnan johtaja kiitteli.Partiojuhlassa luovutettiin lisäksipartionjohtajan valtakirja. Hautala on suorittanut kaksiosaisen partionjohtajakurssin ja siihen liittyvän johtamisharjoituksen.