Kauhajoki

Uimahalli-urheilutalo nyt auki myös sunnuntaisin

Kauhajoki

– Siitä on

Sunnuntaina perheaikaa.

Kävijämäärät nousseet.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

esitetty paljon toivomuksia, että uimahalli olisi auki myös sunnuntaisin sekä perjantai-iltaisin pidempään. Nämä muutokset tehtiin, koska haluttiin kuunnella kävijöiden toiveita, kertoo uimahallin palvelupisteen hoitajaEnsimmäinen sunnuntai olikin heti vilkas uintipäivä. Ensimmäisen kolmen tunnin aikana uimareita kävi 150, koko päivän kävijämäärä oli 182. Salo arvioi, että keskimäärin uimahallissa vierailee noin 200 kävijää päivässä.Sunnuntaina uimassa kävivät myösjapoikansa Eliaksen (4) kanssa. He hämmästelivät sitä, miten paljon väkeä oli lähtenyt liikkeelle heti ensimmäisenä sunnuntaina.– Hyvin oli porukkaa uimassa, kaikenikäisiä vauvasta vaariin. Hieno juttu, että porukkaa lähtee heti liikkeelle, he totesivat.Niemelä kertoo, että aukioloaikojen uudistus otettiin ilolla vastaan myös heidän perheessään, sillä sunnuntai on usein se päivä, kun perheellä on mahdollisuus viettää yhteistä aikaa.– Olemme usein käyneet sunnuntaisin Kurikassa uimassa, sillä sunnuntai on yleensä se päivä, kun ehtii. Lauantait on usein touhua täynnä. Tosi kiva, että nyt uimaan pääsee täällä Kauhajoellakin, Niemelä kertoo.Uiminen on koko perheelle mieluinen harrastus. Elias nauttii sukeltelusta terapia-altaassa, ja kun perheenä mennään, myös vanhemmat saavat vuorotellen omat uintivuoronsa isossa altaassa. Perheen 8-vuotias tytärkin harrastaa uintia. Hän käy Kurikan Ryhdin uimatreeneissä viikoittain.– Sellaista kun saisi tänne myös. Ja säännöllistä uimakoulua läpi talven, niin se olisi mahtavaa, Niemelä heittää toivomuksen.Viime vuodeksi tehty uudistus alle 16-vuotiaiden ilmaisesta uimisesta Virkussa on nostanut uimahallin kävijämääriä selvästi. Kun vuoden 2017 kokonaiskävijämäärä uimalassa oli 61 733 kävijää, vuonna 2018 uimahallissa vieraili lähes 10 000 uimaria enemmän (71 622).Kävijätilastoissa suurinta kasvua näkyy juuri lasten ja nuorten kohdalla. Vuonna 2017 alle 18-vuotiaita kävijöitä oli uimalassa yhteensä 6979. Vuonna 2018 alle heitä vieraili Virkussa peräti 13 415. Heistä alle 16-vuotiaiden osuus on 13 156. Myös kaikkein pienimpien uimareiden määrä on vuoden aikana lähes kolminkertaistunut. Vuonna 2017 alle kuusivuotiaita kävi uimassa 1099, kun vuonna 2018 pieniä uimareita oli 2946.Salon mukaan alle 16-vuotiaiden mahdollisuus käydä Virkussa ilmaiseksi uimassa jatkuu ainakin kuluvan vuoden loppuun.