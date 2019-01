Kauhajoki

Venäläisvauhti voittamaton jääspeedwayn MM-karsinnassa Kauhajoella

16 kuljettajaa seitsemästä eri maasta. Ennakkoon kovimmiksi arveltiin venäläisiä viime vuoden MM-sarjan hopea- ja pronssimitalistejaja. Venäjä hallitsee jääspeedwayta maailmalla suvereenisti.Venäjän pojat veivätkin potin niin, että Khomitsevich ajoi täydet 15 pistettä eli voitti jokaisen ajamansa erän. Toisena tuli Ivanov 12 pisteellä. Miehet olivat kisan jälkeen tyytyväisiä suorituksiinsa. Kolmanneksi ajoi Ruotsin. Ruotsalainen ei päästänyt venäläisiä helpolla, sillä hän taisteli erävoitoista, mutta ei voinut venäläisille mitään. Kolme muuta jatkoon päässyttä olivat Saksan, Ruotsinja ItävallanSuomalaisista mukana kisasivat oululainenja kokkolalainenjaolivat mukana varamiehinä. Isoaho kertoi kisan aikana pitävänsä Sotkan radasta, koska siinä on speedwayradan kaltevuus, mikä auttaa pitämään vauhdit kovina. Useinhan jääspeedwayta ajetaan tasaisella luonnonjääradalla. Isoaho nappasi kuusi pistettä ja sijoittui sijalle 11. Hän oli tyytyväinen, vaikka jatkopaikkaa ei tullutkaan, sillä kanssakilpailijoiden taso oli kova. Christer Biskop keräsi kaksi pistettä.Jääspeedwayssa eräajat ovat nopeampia kuin kesälajissa. Lauantain kisan nopein aika ajettiin heti ensimmäisessä erässä, jossa Daniil Ivanov kellotti voittoajakseen 51,09. Kesäkisojen rataennätys on 59,50. Se aika ylitettiin vain kisan lopulla erässä 20, jolloin erän aika oli 60,37.Kilpailun tuomariston puheenjohtaja, Iso-Britanniasta Kauhajoelle matkannutkehui kisajärjestelyjä onnistuneiksi.Kisa saatiin läpi ilman loukkaantumisia ja kisalääkäritotesikin päivän kuluneen mukavasti, vain yhden kaatumisen jälkeen oli tarvinnut käydä katsomassa kaatunutta kuljettajaa, jolla kuitenkaan ei ollut mitään vammaa.Perjantaiksi suunnitellut harjoitukset jouduttiin perumaan, sillä perjantaina oli suojasää eikä rataa olisi saatu uudelleen jäädytettyä lauantaiksi. Bates sanoikin, että ratkaisu oli aivan oikea.Tuomaristo, johon kuului Batesin lisäksi kisan tuominnut niinikään Iso-Britanniasta tullut, antoi Sotkan radalle kolmen vuoden arvokisalisenssin.– Heiltä tuli kiitosta järjestelyistä. Kansainvälinen moottoriliitto FIM on valmis jatkamaan yhteistyötä Kauhajoen moottorikerhon kanssa, jos Kauhajoella on siihen halukkuutta, kertoo jääspeedwayn kansainvälinen kisakoordinaattori– MM-karsinta on koko kauden tärkein kisa, sillä siinä saadaan parhaat kuljettajat mukaan MM-sarjaan.Aurinkoinen ja lähes tuuleton sää olivat kisapäivän piste iin päällä. Yleisökin löysi mukavasti katsomoon ja uusi iso parkkipaikka lunasti paikkansa, sillä se oli aivan täynnä autoja. Pääsylippuja myytiin noin 650.Jäinen urheilu ei Sotkassa jää tähän kisaan, vaan helmikuun lopulla ajetaan speedwayradalla jääspeedwayn henkilökohtainen SM-finaali.Tulokset:1. Dmitry Khomitsevich, Venäjä, 2. Daniil Ivanov, Venäjä, 3. Stefan Svensson, Ruotsi, 4. Max Niedermeier, Saksa, 5. Ove Ledström, Ruotsi, 6. Charly Ebner, Itävalta, 7. Stefan Pletschacher, Saksa, 8. Jimmy Tuinstra, Hollanti, 9. Tobias Busch, Saksa, 10. Vladimir Cheblokov, Kazakstan, 11. Matti Isoaho, Suomi, 12. Jasper Iwema, Hollanti, 13. Josef Kreutzberger, Itävalta, 14. Christer Biskop, Suomi, 15. Jan Pecina, Tsekki , 16. Martin Běhal, Tsekki, 17. Tomi Kirilov, Suomi, 18. Jani-Pekka Koivula, Suomi