Kauhajoki

Paula Kallionpää on Kauhajoen Karhun uusi puheenjohtaja

Kauhajoki

– Lehtinen soitti

Hyvä hallitus.

Eläkkeelle keväällä.

minulle ja ehdotti puheenjohtajuutta. Mietin ensin, että kuulinkohan oikein. Lupasin pohtia asiaa. Lehtinen soitti uudelleen parin viikon päästä. Sanoin hänelle ehdoksi sen, että valinnan on oltava hallituksen yksimielinen päätös, Kallionpää kertoi.Päätös oli kokouksessa yksimielinen.– Voin hyvillä mielin siirtää toimintaa Kallionpäälle. Puheenjohtajuudesta luopumiseen ei liity mitään dramatiikkaa. Aikansa kutakin. Puheenjohtajuus ei voi ja eikä saisi henkilöityä. Nyt tietyt jutut on laitettu Karhussa kuntoon ja se ei saa jäädä siihen, että ne ovat hyvin. Kallionpäällä on erilaista osaamista kuin minulla, Lehtinen tiesi.Lehtinen kehui hallituksen jäseniä.– Hyvällä hallituksella on iso merkitys erilaisissa tekemisissä. Mukana ei ole yhtään vastarannankiiskeä.Viime vuoden hallituksen jäsenistä ainoana jättäytyi pois Lehtinen.– Se on yksi osoitus siitä, miten keskusteleva ja yhteistyöhaluinen hallitus on. Karhun säännöissä lukee, että hallituksen lisäksi voidaan valita toimistopäällikkö ja sihteeri. Minun nimikkeeni on nyt toimistopäällikkö. Teen Karhun hyväksi töitä yhä täysin vapaaehtoisesti eli palkatta, Lehtinen tarkensi.– Lehtinen on tavallaan hallituksen tukihenkilö. Hän tukee toimintaa toimistopäällikön tehtävillä. Kutsuttuina ulkopuolisina jäseninä toimivat myösja, Kallionpää listasi.Hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja on Timo Kallio ja toinen Satu Marttila. Hallituksessa ovat myös Esa Martonen, Jukka Perälä, Jyri Ryödi, Aatu Samppala, Sanna-Mari Vakkuri ja Arto Voittola. Varajäseniä ovat Marjo-Riitta Natri ja Paavo Pietari.– Heistä kaikki ovat minulle vähintään puolituttuja. Puheenjohtajana oli helpompi aloittaa, kun luotan muihin ja roolit sekä tehtäväkuvat ovat selkeät. Ihmisten pitää muistaa, että kaikki Karhun asiat tehdään vapaaehtoisesti ja hyvässä yhteistyössä talkoilla. Tietyllä tavalla olen aina ollut karhulainen. Kauhajoen Naisvoimistelijoissa sain liikuntakipinän lapsena ja sitten isompana päälajejani olivat pesä- ja lentopallo, Kallionpää mainitsi.Kallionpää on Kauhajoen kaupungin vapaa-aikatoimenjohtaja.– Kauhajoen kaupungin palveluksessa olen ollut syyskuusta 1981 lähtien. Nyt tammikuussa olen vielä fyysisesti töissä, mutta sitten käytän kertyneet lomapäivät pois ja jään eläkkeelle 1.4.Tällä vuosituhannella ovat Karhun puheenjohtajina ennen Anni Lehtistä toimineet Antti Niemi-Aro (1999-2000), Paavo Kauhajärvi (2001-02), Tiina Ridanpää (2003-05), Arvo Ojalehto (2006-08) ja Pekka Soini (2009-14). Paula Kallionpää on vuonna 1910 perustetun Karhun 35. puheenjohtaja. Ridanpää oli seuran ensimmäinen naispuheenjohtaja.