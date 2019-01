Kauhajoki

Otto Peltola voitti kellollaan 10 000 euroa

Kauhajoki

Kauhajoella

Vaikea, mutta hyvä.

Koulutus uhattuna.

koulunsa käynyt 22-vuotiason voittanut kansainvälisen Walter Lange Watchmaking Excellence 2018 -kellonvalmistuskilpailun. Kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 ja se on nimetty vuoden 2017 alussa edesmenneen yhtiön perustajan kunniaksi. Nuorten kellovalmistajien koulutus ja kilpailu olivat Walter Langelle sydämen asia. Kilpailun pääpaino on nuorten lahjakkuuksien edistäminen.Kilpailun järjestäjät pyytävät yli 30 kelloseppäkoulua eri puolilta maailmaa nimeämään enintään kolme ehdokasta. Ehdokkaista valittiin huhtikuun lopulla pätevimmät. Suomesta kilpailuun valikoituivat Jonna Frilander ja Otto Peltola, jotka opiskelevat kelloseppäkoulussa Espoossa. Peltolan erikoisala on mikromekaniikka.Kaikkiaan kilpailuun osallistui kahdeksan nuorta kellojen valmistajaa seitsemästä maasta. Opiskelijat Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä, Ranskasta, Ruotsista, Suomesta ja Japanista viettivät toukokuussa viikon Dresdenissä ja Glashütteissä. Viikon aikana he saivat näyttää taitojaan erilaisissa työpajoissa asiantuntijoiden ohjauksessa. Lisäksi he saivat kasata Saxonia Dual Time -koneistoa, joka on haastava jopa kokeneillekin kellosepille. Langen tuotekehityksen johtaja Anthony de Haas paljasti kilpailun teeman osallistujille tutustumisviikon viimeisenä päivänä. Teemana oli suunnitella ja rakentaa kellon koneisto, jossa on akustinen indikaatio eli äänimekanismi. Tällaista koneistoa pidetään yhtenä vaativimmista kellosepän töistä.– Tehtävänä oli valmistaa kello, joka indikoi äänellä jotain. Ei rajattu, mitä, kertoo Otto Peltola.Hänen kellonsa ilmoittaa varttitunnit kuudella eri äänellä, jotka muodostavat sointuja. Saadun palautteen mukaan se oli eniten sitä, mitä tuomaristo hakikin.– Tehtävä oli vaikea, mutta minulle hyvä, sanoo Peltola, joka on myös musiikillisesti lahjakas.Hän on opiskellut Panula-opistossa ja soittaa käyrätorvea, sähköbassoa, kontrabassoa, kitaraa, banjoa ja ukuleleä. Hän on rakentanut itselleen omanlaisensa kontrabasson.– Pääsoittimeni oli aluksi käyrätorvi, mutta nyt se on banjo. Musiikki on minulle todella tärkeää.Aikaa kellon valmistamiseen oli puoli vuotta. Peltola sanoo, että hän teki pitkiä päiviä.– Koko syksy meni sen tekemisessä. Ongelmana meillä on koulujen pitkä kesäloma. Kaikki eivät ehdi tehdä kelloa valmiiksi annetussa ajassa. Näin kävi toiselle suomalaiselle kilpailijalle.Marraskuun alussa Peltola vei valmiin kellonsa Saksaan. Kuun viimeisenä päivänä hänelle tuli Saksasta soitto, jossa ilmoitettiin, että hän voittanut kisan. Voitto julkistettiin kuitenkin vasta kansainvälisillä kellomessuilla tällä viikolla. Palkintoseremonia järjestettiin osana kansainvälistä lehdistötilaisuutta.Otto Peltola kertoo nyt tekevänsä itse suunnittelemaansa seinäkelloa.Suomalaiset ovat menestyneet kellonvalmistuskisassa todella hyvin. Vuosina 2014 ja 2015 Suomeen tuli voitto, seuraavana vuonna hopea ja 2017 pronssi.– Suomessa on korkeatasoinen alan koulutus, mutta sillä on lakkautusuhka päällä hallituksen koulutusleikkausten takia. Sveitsin kelloteollisuus on lähettänyt Suomeen vetoomuksen koulutuksen säilyttämiseksi, tietää Peltola.