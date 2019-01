Kauhajoki

Kiikarit käteen ja lintuja bongaamaan!

Kauhajoki

Keskitalven aikaan

Lintuharrastajina liikkeellä.

Lintulaudalla seurattavaa.

Teknologiasta apua.

100 lintulajia.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

ulkona liikkuessa luonto vaikuttaa usein täysin hiljaiselta, mutta kun pysähtyy hetkeksi paikoilleen ja keskittyy havainnoimaan ympäristöä, huomaa mielikuvan vääräksi. Jostain kuuluu sirkutus, kuusen oksa heilahtaa ja esiin lennähtää pieni talitiainen. Hetken kuluttua liikettä alkaa havaita joka puolella. Lintumaailmassa tapahtuu talvellakin, vaikka lajeja ei ole niin runsaasti kuin muina vuoden aikoina.– Keskitalvi on hyvä aika aloittaa lintuharrastus juuri siksi, että lintujen ja äänien määrä on silloin niukempi. Talvella liikkuu rajallinen määrä peruslajeja. Aloittelijan on helpompi tehdä havaintoja, kun äänimaailma on maltillinen, kertoo kauhajokelainen lintuharrastajaNousiainen on seurannut luontoa ja lintuja koko ikänsä. Hän toimii luonto-oppaana ja pitää lintukursseja Kauhajoen kansalaisopistolla. Petolintujen rengastusta Nousiainen kertoo tehneensä jo noin 30 vuotta. Mikä linnuissa viehättää?– Lintuharrastus on hyvin monipuolinen. Sitä voi toteuttaa erilaisin tavoin ja se tarjoaa monia mahdollisuuksia aina arkisesta havainnoinnista tieteellisiin tehtäviin asti, Nousiainen pohtii.Lintuharrastus sopii kaikille ikään, sukupuoleen tai sosiaaliseen statukseen katsomatta.– Lintuharrastus tarjoaa hyvän motivaation lähteä liikkumaan luontoon. Se on myös yhteisöllistä ja antoisaa, kun tehdään retkiä yhdessä. Silloin ollaan liikkeellä lintuharrastajina ja unohdetaan muut sosiaaliset statukset, Nousiainen kertoo.Lintuharrastus kannattaa Nousiaisen mukaan aloittaa lähiympäristöstä. Omaan pihapiiriin voi saada seurattavaa asettamalla puihin linnunpönttöjä. Talvella lintujen ruokinta on varma keino saada ensimmäiset havainnot.– Lintulauta kannattaa itseä ajatellen sijoittaa niin, että sitä on helppo seurata esimerkiksi olohuoneen sohvalta tai keittiön pöydän äärestä. Ihan ikkunan viereen sitä ei kuitenkaan kannata laittaa. Paikan pitää olla riittävän suojaisa pikkulinnuille. Siinä pitää olla suojapuita tai -pensaita ympärillä, Nousiainen neuvoo.Ruoantarjonta vaikuttaa luonnollisesti siihen, millaisia lajeja lintulaudalla käy. Keltasirkku on kauran perään, auringonkukansiemen kelpaa monille. Rasva houkuttaa talitiaisia ja tikkoja.– Joskus voi toki hifistellä ja laittaa tarjolle omenaa, pähkinöitä tai muita herkkuja. Perussääntö ruokinnassa on kuitenkin se, että jos ruokinnan aloittaa, olisi sitä hyvä jatkaa läpi talven.Nousiaisen mukaan kotiympäristön ja oman pihapiirin tarkkailussa ei välttämättä tarvita sen kummempia välineitä. Jos lintuja haluaa seurata aktiivisemmin, on hyvä olla kiikarit.– Enemmän harrastavalle myös kaukoputki on hyvä hankinta, mutta alussa sitä ei tarvita. Se riippuu siitäkin, millaisessa ympäristössä lintuja seuraa. Mitä isompi alue, sitä parempaa optiikkaa tarvitaan, kokenut lintuharrastaja toteaa.Perinteistä lintukirjaakaan ei välttämättä tarvitse omasta hyllystä löytyä, sillä netistä saa paljon apua lintulajien tunnistamiseen. Eri sivustoilta löytyy tunnistamisen avuksi kuvia, ääniä ja tuntomerkkejä. Helppokäyttöisiä, lintujen tunnistamiseen tarkoitettuja sovelluksia on saatavilla myös älypuhelimiin.– Teknologia kehittyy hurjaa vauhtia. Pian ollaan sillä tasolla, että linnun ääntä voi nauhoittaa ja sovellus tunnistaa linnun äänen perusteella, Nousiainen ennakoi.Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi ry on heittänyt kaikille linnuista ja luonnosta kiinnostuneille haasteen tunnistaa 100 lintulajia kuluvan vuoden aikana. Haasteeseen voi osallistua kuka tahansa. Ideana on oppia lisää Suomen luonnosta ja kehittää omia taitoja lintulajien tunnistamisessa. Nousiaisen mukaan 100 lajin löytäminen Suupohjan alueelta ei ole aloittelevallekaan lintuharrastajalle mikään mahdottomuus.– Suupohjan alueella on kautta aikain nähty 334 eri lintulajia ja pelkästään Kauhajoellakin 250 lajia. Yhden vuoden aikana lajeja on bongattu parhaimmillaan Suupohjassa 260 ja Kauhajoella vajaa 190, hän toteaa ja jatkaa.– Jos liikkuu suhteellisen aktiivisesti erilaisissa maastoissa eri vuodenaikoina ja vuorokauden aikoina, voi Suupohjasta hyvin löytää noin 200 lajia.Nousiaisen mukaan Suupohja onkin erinomaista aluetta lintuharrastajalle.– Lintuharrastajan näkökulmasta Suupohja on tosi hyvä paikka. Kauhajoelta maksimissaan tunnin ajomatkan päästä löytyy muun muassa metsiä, peltolakeuksia, Kauhanevan-Pohjankankaan suoalueet sekä rannikko. Rannikolta löytyy sellaista lajistoa, mitä täällä sisämaassa ei välttämättä näe koskaan.Hän muistuttaa kuitenkin, että lintuharrastus voi tarjota paljon iloa, vaikka ei eri lajeja tunnistaisikaan.– Lintujen seuraaminen ei välttämättä vaadi yhdenkään lajin tunnistamista. Linnuista, niiden väreistä, laulusta tai toiminnasta voi nauttia myös ihan näiden ominaisuuksien vuoksi. Pihapiirin lintujen havainnointi voi tarjota viihdettä ja virikkeitä myös toipilaille tai vanhuksille, Nousiainen päättää.