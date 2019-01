Kauhajoki

Nummijärven kestikievari kelpasi kuninkaallekin

Kauhajoki

Nummijärven kestikievari

Lepopaikka matkalaisille.

Kuningas kylässä.

oli aikoinaan ensimmäisiä Kauhajoella. Kestikievarin pidon aloitti Jaakko Perttelinpoika Kauhajoen Harjankylästä vuonna 1680. Hän käytti sittemmin sukunimeä Nummijärvi. Kestikievari sijaitsi Nummenmäen alueella, jossa nykyään vietetään Nummirockia.– Talo on purettu huonokuntoisena joskus 90-luvulla. Yksi ulkorakennus on tilasta jäljellä, kertoo Nummen suvun historiaa tutkinutHietalahden mukaan kestikievari oli saman suvun hallussa perustamisesta lähtien aina 1900-luvun alkuvuosikymmeniin asti.– 1860-luvulta aina 1900-luvun alkupuolelle asti kestikievaria pitivät Jaakko ja Susanna Nummijärvi. Heidän jälkeensä kestikievarin isännäksi siirtyi vielä heidän poikansa Vihtori, mutta sen jälkeen paikka siirtyi muiden omistukseen.Hietalahti muistelee, että kestikievarin pito on loppunut Nummijärvellä joskus 1920- tai 1930-luvulla.– Taloa on toki asuttu paljon myöhemmin. 1970-luvulla rakennuksessa oli baari, hän toteaa.Kestikievarit olivat aikoinaan tärkeitä levähdyspaikkoja, kun kulkuyhteydet olivat huonoja ja metsätaipaleet pitkiä eri pitäjien välillä. Kestikievarit vastaanottivat, kestitsivät ja kuljettivat matkalaisia kelloon katsomatta ympäri vuorokauden.– Siihen aikaan oli sellainen tapa, että parinkymmenen kilometrin välein piti olla kestikievari. Ennen Nummijärveä sellainen oli Karviassa ja Kauhajoella oli seuraava. Kestikievarissa oli mahdollisuus vaihtaa hevosia tai sieltä sai myös kyydityksen seuraavaan kestikievariin, Hietalahti kertoo.Kestikievarin pitäminen oli vaativaa työtä. Hellassa piti olla tuli ympäri vuorokauden, että myöhään saapuville vieraillekin pystyttiin tarjoamaan ruokaa.– Kestikievarin pitäjät saivat jonkinlaista verohelpotusta majapaikan pitämisestä. Viljan polttaminen viinaksi oli heille myös sallittua, koska sitä myytiin kestikievareissa, Hietalahti selittää.Vuosisatojen aikana Nummijärven kestikievari ehti nähdä monenlaista vierasta ja kulkijaa. Pysähtyipä kievarin pihaan kerran myös kuninkaallinen saattue. Vastavalittu Ruotsi-Suomen kuningas Adolf Fredrik piipahti ohikulkumatkallaan vilvoittelemaan ja nauttimaan virvokkeita Nummijärven kestikievarille vuonna 1752.– Hän oli tutustumassa Suomeen ja pysähtyi monikymmenmetrisen kulkueensa kanssa Nummijärven kestikievarissa. Voi vain kuvitella, minkälainen näky sellainen saattue on siihen aikaan ollut. Varmasti on ihmisiä ollut teiden varsilla ihmettelemässä, Hietalahti arvelee.Matkaa jatkettuaan kuningas pysähtyi myös naapuripitäjässä oloaan helpottaakseen, mikä on monille tutumpi tarina.– Samainen kuningas jatkoi sitten matkaansa Kauhajoelle ja sieltä Kurikkaan. Kurikan kohdalla hänelle oli tiettävästi tullut pissahätä, ja siitä pysähdyksestä on sitten tullut tämä Kurikan kuuluisa Kusikivi, Hietalahti nauraa.