Kalliomäki ja Panttila kuuluvat nuorten maajoukkueryhmään

Kaksi kilpailua.

Ampumahiihtoliitto valitsi Panttilan ja kaksi muuta Slovakiassa 26.1.-3.2. kilpailtavien nuorten MM-kilpailuiden M19-sarjaan. Kalliomäki on varasijalla.– Maajoukkuerinkiin pääseminen oli todella hieno juttu. Maajoukkueharjoitukset ovat avanneet silmiäni, kuinka kotioloissakin voi tehdä treenejä monella eri tavalla. Minulla ammunta kehittyi kesällä paljon, kuten nopeus ja osumatarkkuus, kun sai harjoitella parhaiden samanikäisten suomalaisten kanssa, Kalliomäki kertoi.Treenejä oli kesällä esimerkiksi Sotkamon Vuokatissa hiihtotunnelissa.– Ennen kuin Etelä-Pohjanmaalle saatiin viimein tänä talvena lumet, kävin viikon hiihtoleirillä sekä Muonion Oloksella että Kittilän Levillä.Kalliomäki opiskelee Seinäjoella. Monina viikonloppuina hän suuntaa harjoituksiin kotimaisemiinsa Nummijärvelle. Häntä valmentaa isäKauhajoella ja Kurikan Jalasjärvellä kilpailtiin perättäisinä päivinä ampumahiihdossa. Santtu Panttila oli kisaviikonloppuna sairas. Kauhajoella M19-sarjan 7,5 kilometrillä kisasi 10 osallistujaa. Voittaja(Seinäjoen Hiihtoseura) 57,1 sekuntia hävinnyt Kalliomäki kiersi 150 metrin sakkoringin kuudesti ja oli neljäs. Mitalisteille kierroksia kertyi 2-4.Jalasjärvellä M19-sarjassa oli 11 osanottajaa. 5x2,5 kilometrin kisassa toiseksi tullut Kalliomäki ampui neljältä ampumapaikalta yhteensä seitsemän sakkoa ja voittaja Joronen kaksi. Kauhajokelainen hävisi seinäjokelaiselle 2,41 minuuttia. Jokaisesta sakosta kirjattiin loppuaikaan yksi lisäminuutti eli Kalliomäki hiihti Jorosta nopeammin.– Minulla hiihto on kulkenut kivasti koko talven, mutta kisoissa ammunta harraa vastaan. Se on joku henkinen juttu. Ammunta on sujunut harjoituksissa ihan hyvin, mutta näissä parissa kisassa epäonnistuin ammunnassa täysin, harmitteli Saku Kalliomäki.