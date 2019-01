Nummen sukutreffeillä selvitettiin Amerikkaan lähteneiden tarinaa

Kauhajoki

on koota yhteen suvun ja samalla Nummijärven kylän historiaa liittyen kestikievariin. Paikalla on paljon ihmisiä, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin tavanneet toisiaan, kertoo tapahtuman puuhanainenHietalahti on tehnyt sukututkimusta jo vuosia. Historia on kiinnostanut häntä nuoresta saakka. Nopeasti muuttuvassa maailmassa historia ja juuret tarjoavat pysyvyyttä ja turvaa.– Sukuselvityksen tekeminen ei tavallaan lopu koskaan. Historiasta löytyy aina jotain uutta tutkittavaa. Toisaalta se on myös jotain, joka pysyy muuttumattomana ja tarjoaa juuret.Vaikka aiempia sukupolvia riittäisi tutkittavaksi loputtomasti, Hietalahti päätti keskittyä selvittämään erityisesti Jaakko ja Susanna Nummijärven perheen ja heidän jälkipolviensa tarinaa.– Tästä pariskunnasta lähtevä sukuhaara valikoitui kohteekseni siksi, että 1800-luvun puolivälistä alkaen rupeaa jo löytymään olemassa olevaa kirjallista, autenttista lähteistöä sekä valokuvia. Tämän vuoksi tutkiminen on hedelmällisempää.Hietalahti kertoo Susanna ja Jaakko Nummijärvellä olleen yhdeksän lasta. Kaksi lapsista, Sylvester ja Valerius, lähtivät aikoinaan monien muiden suomalaisten tavoin Amerikkaan. Hietalahti onnistui löytämään heistä paljon tietoa netistä, sillä toinen veljeksistä loukkaantui vakavasti traagisessa ampumavälikohtauksessa ja toinen kuoli auto-onnettomuudessa auton iskeydyttyä junaa päin.– Löysin netistä myös kuvan toisen veljen, Sylvester Nummijärven, hautakivestä. Sivustolla oli mahdollisuus jättää haudalle virtuaalinen kukka ja kirjoittaa muistokirjoitus. Kirjoitin sinne viestin Sylvesterille ja kerroin olevani hänen veljensä pojanpojantytär, Hietalahti muistelee.Tuo huhtikuussa 2013 internetin ihmeelliseen maailmaan jätetty viesti toimi omalta osaltaan alkusysäyksenä sille, että Nummen sukua kutsuttiin nyt koolle, sillä vuonna 2017 Hietalahti sai yllättäen viestin eräältä kaukaiselta sukulaiselta.– Minuun otti yhteyttä, joka oli nähnyt Sylvesterin virtuaalihaudalle jättämäni viestin. Peter on myös yhden Sylvesterin Suomeen jääneen veljen jälkeläisiä. Päätimme ruveta yhdessä tutkimaan asiaa ja keräämään yhteen suvun jälkipolvia, Hietalahti muistelee.Hietalahti ja Holm perustivat Susanna ja Jaakko Nummijärven jälkeläisille oman Facebook-ryhmän, johon alettiin pikkuhiljaa liittää sukulaisia. Nyt ryhmässä on jo toistasataa jäsentä. Innostus ryhmässä oli sen verran kovaa, että nopeasti tehtiin päätös tapaamisesta.– Minulla on ollut jo pitkään haaveena kerätä porukkaa kokoon ja nyt se vihdoin toteutui. Odotimme paikalle noin 30 henkeä, mutta lopulta tapaamiseen ilmoittautui lähes 90 henkilöä. Suurin osa heistä on Kauhajoelta ja Karviasta, Hietalahti kertoo.Hän pitää tärkeänä, että tämän päivän jälkipolvia saatiin koottua yhteen sukutarinoiden pariin, että tieto säilyy ja siirtyy eteenpäin.– Tarkoituksemme on jakaa tietoa, kirjata ylös suvun tarinoita ja kerätä valokuvia. Suurin osa suvun jäsenistä ei esimerkiksi näiden Amerikkaan lähteneiden veljesten tarinaa tiedä, koska veljeksillä ei ole omia jälkeläisiä, jotka olisivat tarinaa kertomassa eteenpäin, Hietalahti toteaa.