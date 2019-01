Kauhajoki

Toukokuussa järjestöt esittäytyvät Järjestömarkkinoilla – suunnitteluun ja ideointiin kaivataan lisää väkeä

ensimmäisessä tapaamisessa olikin mukana vain muutamien yhdistysten ihmisiä, päätettiin jo, että tapahtuma järjestetään jokirantapuistossa.Kuntatiimiksi kutsuttu ryhmä alkaa suunnitella tapahtumaa, kunhan mukaan saadaan lisää väkeä. Paikalla olijat ihmettelivätkin, miksi valtuustosaliin oli tullut niin harvan järjestön edustajia. Viesti seuraavasta, helmikuun alkupäivinä kokoontuvasta infotilaisuudesta lähteekin nyt ensimmäisen tilaisuuden osallistujilta ympäri Suupohjaa. Tilaisuus on kaikille asiasta kiinnostuneille avoin.Tapahtumaan halutaan runsaasti eri yhdistyksiä esittelemään toimintaansa käytännössä eli tekemään juuri sitä, mitä yhdistys tekee muutenkin.– Sydänyhdistys voi mitata verenpaineita ja jousiampujat antaa halukkaiden kokeilla jousella ampumista, antoi esimerkkejä Järjestö 2.0 -yhdistyksen, joka koordinoi maakunnassa meneillään olevaa kuntatiimikierrosta.Ajatuksen takana on iso joukko yhdistyksiä, jotka ovat Seinäjoen järjestötalolla jo sitoutuneet yhteistyöhön. Ideana on kuitenkin, että maakunnallisten tai valtakunnallisten järjestöjen paikallisyhdistykset tulevat mukaan ja tekevät tapahtumasta juuri omanlaisensa, vaikka yhdenlainen ohjelmarunko tuleekin Järjestötalolta.Tapahtuma on samankaltainen kuin Kauhajoella muutamana vuonna järjestetyt liikuntaseurojen Liikuntasäpinät, mutta Järjestömarkkinoille voivat tulla kaikki yhdistykset alasta riippumatta. Osallistujille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla erilaisia toimintoja.Kauhajoellahan on jo kokemusta täysin järjestöjen omasta tapahtumatuotannosta, kun kahtena kesänä on järjestetty kulkue ja piknik, joissa yhdistykset ovat olleet hyvin esillä. Tarkoitus on kertoa ja näyttää, mitä kaikkea yhdistykset täällä tekevät ja tietenkin saada myös uusia ihmisiä niiden toimintaan, niin harrastajiksi kuin erityisesti aktiivitoimijoiksi.– Mitään monimutkaista ei ole tarkoitus asiasta tehdä, vakuuttaaJärjestötalolta.Miehet tulevat seuraavaankin tilaisuuteen vielä kertomaan, mistä oikein on kysymys. Siitä eteenpäin kuntatiimit työstävät tapahtumaa keskenään, tosin apua ja opastusta saa tarvittaessa.Ajatuksena on, että tapahtuma olisi kolmituntinen. Ensimmäisellä tunnilla ihmiset voivat kierrellä yhdistysten pisteitä ja osallistua erilaisiin tehtäviin. Toisella tunnilla olisi kuntien puheenvuoro ja yhteinen paneelikeskustelu. Viimeisellä tunnilla on erilaisia yhdistysten esityksiä ja mukaan heittäytymistä. Mahdollista on järjestää myös jatkot; vaikkapa teatteria, musiikkia, tanssia tai pieni retki jonkun yhdistyksen opastuksella.Kuntatiimitilaisuuksia on pidetty jo muutama ja ne jatkuvat vielä ensi viikon. Järjestömarkkinoita on toukokuussa kahdeksan eri puolilla Etelä-Pohjanmaata.