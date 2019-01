Kauhajoki

Naisia korisringissä enemmän kuin koskaan – mammakoristreeneihin tullaan liikunnan ja ihmisten vuoksi

Kauhajoki

Liikuntasalista

Hyvin pyyhkii.

Joukkuehenki.

Lisää pelejä.

kantautuu iloinen puheensorina ja pallon pompotus. Aika ajoin äänenvoimakkuus nousee ja naurunremahdukset täyttävät salin. Karhubasketin naiskoripalloilijat ovat kerääntyneet jokaviikkoisiin treeneihinsä. Mammakorisjoukkue treenaa yhdessä nyt jo viidettä vuotta.– Olemme aloittaneet syksyllä 2014. Minun jalapset pelasivat aikoinaan samassa joukkueessa ja siinä joskus kentän laidalla pelejä seuratessa tuli mieleen, että olisipa kiva joskus itsekin pelata. Pelitaustaa meillä ei ollut kummallakaan, mutta laji kiinnosti, muisteleeSusanna ja Paula tarttuivat tuumasta toimeen ja alkoivat kerätä porukkaa kokoon. Pian joukkue oli kasassa.– Nimeksi tuli Mammakoris, sillä aluksi joukkueessa oli ainoastaan äitejä. Moni meistä on tullut lajin pariin juuri lasten harrastusten kautta, Lager jatkaa.Alussa joukkueeseen kuului noin viisitoista naista. Vuosien varrella porukka on elänyt ja osittain vaihtunutkin, mutta harjoitukset ovat pyörineet koko ajan.– Osa on ollut mukana alusta lähtien, osa jäänyt pois ja taas uusia tullut mukaan. Välillä olemme saaneet porukkaan täydennystä korisliigajoukkueen pelaajien tyttöystävistä, kertoo alusta asti mukana ollut Sari Kujanpää.Tällä hetkellä Mammakoriksella pyyhkii paremmin kuin koskaan. Pelaajaringissä on lähes kolmekymmentä henkeä.– Meitä on nyt yhteensä 28, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Vaikka kaikki eivät ole yhtä aikaa paikalla treeneissä, saadaan joka kerta kuitenkin kunnolla pelit pystyyn, Lager iloitsee.Mikä siis on Mammakoriksen suosion salaisuus? Vaikka moni toteaa koriksen olevan erinomainen ja tehokas liikuntamuoto, löytyy syyt koriksen suosioon kuitenkin syvemmältä. Treeneihin ei tulla ainoastaan liikunnan, vaan ihmisten vuoksi.– Meillä on mahtava porukka ja hyvä henki. Täällä jokainen saa olla oma itsensä, toteavatja– Pelaaminen ja harjoittelu ei ole koskaan liian totista, vaan täällä on aina rento meininki, jatkaaTreeneissä hyvä tunnelma on helppo aistia. Huumoria viljellään tämän tästä ja nauru raikaa. Kuten monien joukkuelajien harrastajat usein kertovat, joukkueeseen kuuluminen on se juttu.Lager kertoo, että pelaajien ikäjakauma on suuri, 24–56 vuotta. Osalla pelaajista on aiempaa koripallotaustaa jo lapsuudesta, mutta porukkaan on tullut myös vasta-alkajia. Kaikki sopivat joukkoon. Yksi sääntö kuitenkin on.– Meillä on K-18 sääntö, eli aikuinen pitää olla. Lapsia emme huoli joukkoon, sillä tämä on aikuisten naisten omaa aikaa, Lager ja Kujanpää nauravat.Pääosin naiset harjoittelevat omatoimisesti, mutta toisinaan harjoituksiin tuo lisäsykettä vieraileva valmentaja. Syksyn aikana muutamia treenejä on käynyt vetämässä Karhubasketin korisliigajoukkueessa pelaava, joka saa naisilta kovasti kehuja.– Antti on pitänyt tosi kivoja treenejä. Valmentajan läsnäolon treeneissä kyllä huomaa. Silloin on ihan erilainen tekemisen meininki, he toteavat.Peleistäkin naisilla on jo kokemusta.– Viime kaudella pelattiin ensimmäiset pelit. Tällä kaudella olemme pelanneet yhden pelin Vaasan Salamaa vastaan, mutta sarjapelejä emme pelaa, Kujanpää kertoo.Viimeisin peli Vaasassa päättyi tiukan taiston jälkeen muutaman pisteen tappioon, joka aiotaan kuitata voitoksi uudessa kohtaamisessa kotikentällä. Intoa pelata naisilta löytyisi enemmänkin, mutta sopivia vastustajia ei lähialueella tahdo olla.– Naisten harrastelijajoukkueita ei juurikaan ole. Toivottavasti Lapua saa naisjoukkueen kasaan, niin päästään pelaamaan heitäkin vastaan, naiset tuumaavat.