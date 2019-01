Kauhajoki

Riistalihat makkaroiksi kansalaisopiston kurssilla

Kauhajoki

Karijokinen

Mausteissa sen salaisuus.

Erinomainen pursotuskone.

Perinneruokaa.

osallistui Kauhajoen kansalaisopiston makkarakurssille viime viikolla.– Makkaroiden valmistus oli mielenkiintoista ja yksinkertaisempaa kuin oletin, kertoi Luodetlahti.Hän oli löytänyt kurssin opiston opetusohjelmasta ja tuli puolisonsakanssa kurssille, jonka osallistujista suurin osa oli saatu kokoon metsästysseurojen keskuudessa tehdyllä sähköpostiagitoinnilla.Vaikka tekeminen onkin yksinkertaista eli tehdään makkaramassa, pohjalaisittain emoos, puristetaan se suoleen ja kypsennetään, ei kovin pienen määrän takia puuhaan kannata ryhtyä. Tällä kurssilla valmistui yli 70 kiloa erimakuisia makkaroita bratwurstia, chorizoa, riistamakkaraa, varsinaissuomalaista possumakkaraa ja hirvimakkaraa.Mitäköhän kaikkia mausteita näihin riistamakkaroihin kannattaisi laittaa, pohti moni ja kurssin opettajakertoi, että maustamiseen kannattaa panostaa, koska se on itsevalmistettujen makkaroiden ”juttu”.Perinteisten sipulin, suolan ja pippureiden lisäksi käytettiin tuoretta chiliä, persiljaa, korianteria, selleriä, valmista punasipuli- ja chilihilloketta, omenasosetta, valkosipulia, ranskanleipää. Massan pitää olla sopivan pehmeää, jotta pursottaminen suoleen sujuu hyvin. Nesteenä käytettiin vettä, lihalientä, olutta, kermaa tai viinaa oman maun mukaan. Tekemällä pieni koepaistos paistinpannulla tarkistettiin, että maku on kohdillaan.Ensimmäistä kertaa makkaroita tekeväoli tuonut tullessaan lainaksi saadun Forsfoodin makkarapuristimen, jolla vaativin työvaihe sujui vauhdilla. Isännän metsästämästä hirvenlihasta Lohikoski teki riistamakkaraa, johon hän lisäsi myös sianlihaa ja juustoa, jotta makkarasta tulisi mehevämpää.– Minä niin tykkään tervanmausta ja siksi lorautan mukaan tervaviinaa ja erinomaista Tervalööki-salaatinkastiketta, kertoi lihamyllyn parissa ahertava Lohikoski.Hän tunnustautuu luomuihmiseksi ja on tottunut käyttämään myös sisäelimiä ruuanvalmistuksessa.– Riistan maksaa, sydäntä ja munuaista aion kokeilla seuraaviin makkaroihin sekä itsepoimittuja sieniä, kertoi innostunut Lohikoski ja kiitteli mielenkiintoisen kurssin antia.Makkaroita on valmistettu erityisesti Varsinais-Suomessa. Kesäpossu teurastettiin joulukuun alussa, kinkku laitettiin suolaan ja suolet käännettiin ja puhdistettiin makkaroita varten. Ryyni- ja verimakkara olivat yleisimpiä makkaroita, joihin käytettiin ohraryynejä, lihaa, sisäelimiä, verta ja teurastuksen sivutuotteita– Suolten peseminen ei ollut kovin miellyttävää, kertoi, joka oli sitä työtä lapsena joutunut tekemään äidin apuna.– Niihin tehtiin silloin verimakkaraa, joka kypsennettiin uunissa. Ne olivat kyllä hyviä, kertoi Saarimäki.