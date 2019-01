Kauhajoki

Rikosylikonstaapeli Esa Saarisella laaja tuntemus Suupohjan seutukunnasta

Kauhajoki

Kauhajoen poliisiasemalla

Valtuuston puheenjohtaja.

Asukasmäärät vähenevät.

Kuntayhtymä K5.

on enää muutamia poliiseja, joille on kertynyt Suupohjassa useamman vuosikymmenen työhistoria. Yksi heistä on isojokelainen rikosylikonstaapeli. Maaliskuussa 62 vuotta täyttävä Saarinen olisi päässyt eläkkeelle 58-vuotiaana.– Vieläkään ei ole tuntunut vastenmieliseltä tulla töihin. Tunnen, että minulla on yhä työlle annettavaa. Olen saanut yhä positiivista palautetta, vaikka poliisi ei yleensä kiitosta saa. Eläköidyn varmaan tämän vuoden aikana. Silloin lähtee tältäkin poliisilaitokselta paljon paikallistuntemusta pois. Väkisinkin minulle on tullut aika laaja tuntemus koko seutukunnasta ja ihmisistä.Saarinen on ja on ollut mukana monissa yhdistyksissä. Isojoen Urheilijat ry:n puheenjohtajana hän on ollut kahteen otteeseen. Nyt mies on esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n hallituksessa. Keskustalainen Saarinen on toista kautta Isojoen kunnanvaltuustossa. Ensimmäisellä kaudella hän oli valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja. Nyt hän on puheenjohtaja.– Näin vanhoilla päivillä joku sai minut lähtemään mukaan politiikkaan. Se on ollut ihan kiinnostavaa.Saarisen mielestä noin 2 000 asukkaan Isojoella ei ole tarvetta miettiä kuntaliitoksia.– Kuntaliitostarve ei ole tänä päivänä niin merkittävä ja tarpeellinen kuin jos puhutaan ajoista vuosia taaksepäin. Isojoen talous on hyvässä lyönnissä. Asukaskohtainen alle 500 euron velka on valtakunnan pienempiä. Leikillä voisi sanoa, ettemme viitsi ottaa Kauhajokea tai Teuvaa pilaamaan meidän hyvää taloustilannettamme.Saarinen korosti, että Suupohjassa kuntien välisen yhteistyön pitäisi olla tiivistä.– Kaikenlainen kyräily kuntien välillä saisi loppua. Yhteisiä asioita on niin paljon, että Suupohjan kuntien pitäisi entistä enemmän olla yhtenäisiä ja tukea yhteisrintamassa Kauhajoen asemaa siinä suhteessa, että Kauhajoelle tulisi sote-keskus. Missään nimessä ei saisi vastustaa tärkeitä investointihankkeita.– Palvelut karkaisivat entistä kauemmas, jos Kauhajoki ei saa sote-keskusta. Se on kaikkien suupohjalaisten etu, että on riittävän ajanmukaiset ja hyvät tilat. Sijainnin puolesta Kauhajoki puoltaa sote-keskusta. En voi käsittää, että sellaista on kaavailtu jopa Ilmajoelle, joka on täysin Seinäjoen kyljessä, hän ihmetteli.Vuonna 2000 Suupohjassa oli asukkaita noin 25 900 ja 2010 noin 24 100. Huhtikuussa 2018 asukkaita oli noin 22 000. Kauhajoella heistä oli kirjoilla noin 13 500, Teuvalla 5 200, Isojoella 2 000 ja Karijoella 1 300.– Väkiluvun laskun katkaisemiseen ei ole helppoja ratkaisuja. Opiskelupaikkoja on menetetty, kun puolestaan Kurikka porskuttelee lujaa uuden kampuksensa kanssa. Jotenkin pitäisi kuitenkin saada lisättyä koulutustarjontaa Suupohjassa ja vastata työvoimapulaa kokevien alojen huutoon, että tänne saataisiin lähialueilta esimerkiksi metallialan työntekijöitä.Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymä (K5) järjestää sosiaali- ja perusterveydenhuoltoa Kristiinankaupungin, Kaskisten, Närpiön, Korsnäsin ja Maalahden kunnissa.– Isojoki teki aiemmin sosiaali- ja terveystyön osalta kiinteää yhteistyötä Selkämeren sairaalan ja Kristiinankaupungin kanssa. Siihen oltiin tyytyväisiä. Yhteistyö kuitenkin loppui, kun K5 tuli rannikkoseudulle. Kielipolitiikkakin tuli mukaan. Ovia on aika vaikea avata, kun ne on kerran suljettu, Saarinen mietti.Tällä hetkellä muun muassa Karijoki tekee Kristiinankaupungin kanssa yhteistyötä. Kristiinanseudun koulussa on Kristiinan, Karijoen ja Kaskisten yläluokkien oppilaita.