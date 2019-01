Kauhajoki

Valvontakameroita myyvä ja asentava Digipal muutti Karijoelta Kauhajoelle

Kauhajoki

Pauli Alavillamo

on muuttanut yrityksensä ja kotinsa Karijoelta Kauhajoelle. Mies on toiminut digitaalisen tekniikan alalla jo yli kymmenen vuotta.Yrittäjyys on hänelle tuttua jo paljon pidemmältä ajalta, sillä aiemmin hän viljeli ja jalosti perunaa kotitilallaan. Tuotannossa tuli tarve seurata, että kaikki tapahtuu oikein ja ajallaan, vaikka yrittäjä ei paikalla olekaan. Niinpä hän hankki ensimmäiset valvontakamerat sinne.– Säiliöiden, kuljettimien ja kuljetusten seurannassa kamerat olivat verraton apu.Pauli Alavillamo sanoo viihtyneensä Karijoella, mutta nyt vain tuntui oikealta tehdä elämänmuutos. Vaimo Anne on pitkään ollut Kauhajoella töissä. Lisäksi tyttären koulut ja harrastukset ovat nyt lähellä.– Kauhajoella vastaanotto on ollut erittäin positiivista. Uusia tuttavuuksia tulee päivittäin ja ihmisten kanssa on helppo tehdä yhteistyötä.Kauhajoki on ennestään tuttu, sillä Digipalilla on asiakkaita niin täällä kuin ympäri Suupohjaa. Yritys tuo maahan DP-Link -tuotenimellä valvontakameroita ja muita alaan liittyviä laitteita, jotka hän myös asentaa. Alavillamo on suomentanut tietokonepohjaisen tallenninohjelmiston ja ohjelmaan on lisätty käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia, kuten uusi ja parempi etäkäyttö. Laitteiden ja ohjelmien kehittely tapahtuu yhteistyössä valmistajan kanssa. Lisäksi hän myy ja asentaa työkone- ja ajoneuvokameroita sekä pieniä hälyttimiä.– Pyrin pitämään laadun ja palvelun hyvänä, hinnat kohtuullisina ja kaikkia tuotteita varastossa, sanoo Alavillamo.Suurin osa asiakkaista on 150 kilometrin säteellä, mutta yhteistyökumppaneiden avulla asennukset ja tekninen tuki on mahdollista ympäri Suomen. Asiakkaat kääntyvät Digipalin puoleen, sillä monikaan ei tunne eikä tiedä tuotteita tai niiden ominaisuuksia. Lisäksi hintahaitari on eri laitteiden välillä on iso.Alavillamon mukaan valvontakameroissa on nykyään niin hyvä kuvanlaatu, että parhailla zoomattavilla kameroilla auton rekisterinumeron erottaa 600-700 metrin päästä.– Pieni näppärä käännettävä ja zoomattava kamera on nykyään suosituin.Digipal toimii nyt entisen Perälän huonekalumyymälän tiloissa Lellavantiellä. Pauli Alavillamo ottaisi mielellään halliin vuokralaisia, sillä tilaa on yli oman tarpeen.– Jokin omaa alaani lähellä oleva yritys, yrityksen varasto tai myymälä taikka jokin harrasteryhmä, hän visioi mahdollisia naapureita.Itse hän ei aio myymälää laittaa pystyyn, sillä myynti tapahtuu pääasiassa asiakkaiden luona. Paikan päällä nähdään heti paras mahdollinen ratkaisu kullekin asiakkaalle.