Kauhajoki

Mäenpään veljekset perustivat turvatuotefirman

Kauhajoki

Nuorten miesten

Valvonta yleistyy.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

kiinnostus kiinteistöautomaatioon ja turvallisuuteen sai ryhtymään yrittäjiksi, vaikka molemmilla on vielä sähköautomaatio-opinnot meneillään Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.– Turvallisuusala kasvaa jatkuvasti. Kiinnostus oman kodin turvallisuuteen lisääntyy. Laitteiden hintojen aleneminen on osasyy niiden suosion kasvuun, veljekset sanovat.Heillä onkin tarkoitus kasvattaa yritystä lähivuosina. Jo nyt Uudellamaalla ja Pirkanmaalla on muutamia jälleenmyyjiä. Yrityksen toimialueena on koko Suomi. Suomen Turvatuotteen laitteita on yrityksissä ja kauppakeskuksissa Helsingissä, Porin seudulla ja Pirkanmaalla.– Kauppojen ja kauppakeskusten laitteistot voivat olla hyvinkin erikokoisia. Yleensä ne koostuvat useammista kameroista. Isoissa kohteissa käytämme alihankkijoita asennuksissa, mutta asennamme laitteita itsekin.Tekniikka kehittyy hurjalla vauhdilla ja mallit päivittyvät usein, mikä vaatii yritykseltä nopeaa reagointia ja kehityksen mukana pysymistä.– Pyrimme pysymään edellä muiden laitteita.Yksittäisen langattoman kameran voi saada jo noin parilla sadalla eurolla, mutta järjestelmää voi kasvattaa lähes rajattomasti niin hinnallisesti kuin lisävarustein. Kokonaisuuteen voi lisätä esimerkiksi palo- tai murtohälyttimen, vesivuoto- tai lasirikkotunnistimen.Maatiloilla, yrityksissä ja kaupoissa reaaliaikainen seuranta on tärkeätä. Kamerat tallentavat liikkeestä tai ajastuksella. Niihin saadaan ohjelmoitua vaikkapa kävijälaskuri taikka kasvojen tunnistus. Kuva kulkee mukana kännykässä, joten erillistä seurantaa ei tarvita, kun ilmoitukset poikkeamista tulevat puhelimeen. Hälytys voidaan ohjata siirtymään omasta puhelimesta vartiointiliikkeelle.– Valvonta yleistyy, etenkin vapaa-ajanasunnoilla, Mäenpään veljekset tietävät.He tekevät asiakkaan kanssa suunnitelman laitteistokokonaisuudesta sen mukaan, mitä asiakas tarvitsee. Yrityksellä on verkkokauppa, joka miesten mukaan on tehokas tapa saada uusia asiakkaita. Suomen Turvatuotteen verkkokaupasta voi tilata myös helposti itseasennettavia valvontakameroita, joihin tarjolla asennusvideot itseasennusta varten. Jos asennus ei sen avulla onnistu, puhelimella saa etäopastusta. Lisäksi on jatkuva maksuton tuki. Verkkokaupasta löytyvät myös korkeatasoiset tuotteet ammattikäyttöön.Ala on luvanvarainen ja siihen tarvitaan elinkeinolupa turvasuojaustehtäviin. Lupa on voimassa viisi vuotta kerrallaan.