Kauhajoki

Tule ideoimaan Suupohjan taajamiin uutta elinvoimaa

Suupohja

Kiertueen lähtölaukaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valttikortteja.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki yhdessä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

oli maanantaina Kauhajoella pidetty tilaisuus, jossa Aalto-yliopiston professoripohjusti tulevia kuntailtoja.– Yhteiskuntamme muuttuu. Väestömäärän on arvioitu laskevan vuodesta 2035 alkaen. Yhteiskunnan arvot muuttuvat. Eriarvoisuutta on huomattavasti enemmän kuin 20 vuotta sitten. Kuntien ja kaupunkien keskustoissa lähtökohtana tulee olla ihmislähtöisyys ja elämyksellisyys, Arpiainen sanoi.Hän kertoi esimerkin Saksasta Schönebeckistä, jossa myös Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän johtajaoli ollut opintomatkalla. Siellä oli rakennettu keskustaan uusi, monikäyttöinen keskusaukio, jossa ei ollut erikseen merkittyjä ajokaistoja tai jalkakäytäviä ja rakennukset ovat aivan kiinni aukiossa.– Kaikki hiljentävät itsestään sillä kohdalla. Niin jalankulkijat kuin autoilijatkin ehtivät nähdä, mitä aukion liikkeiden ikkunoissa on.Arpiainen pyysi läsnäolijoita mainitsemaan Suupohjan hyviä asioita. Esiin nousivat ainakin turvallisuus, yritteliäisyys ja yhteisöllisyys.Ryhmissä pohdittiin seutukunnan valtteja. Listasta tuli melkoisen pitkä: läheisyys, lyhyet välimatkat, palvelut lähellä, Geopark ja luontomatkailu, verkostoituminen palveluissa, etätyömahdollisuudet, puhdas ilma ja vesi, kulttuuri ja harrastukset, omaleimaisuus.Näitä toteuttamaan ja edistämään tarvitaan ideoille avoimia, aktiivisia, rohkeita ja yhteistyökykyisiä ihmisiä, jotka osaavat kuunnella muita. Kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys ovat toivottavia, sillä elinvoimaisuuden parantamiseen menee aikaa. Hulluiltakaan kuulostavia ideoita ei pidä torpata heti sillä perusteella, ettei ole rahaa, vaan innostusta tulee edistää. Muutosvastarinta ei tässä auta.Suupohjan kunnat lähtivät Elinvoimainen taajama -hankkeeseen tarkoituksenaan kehittää kunkin kunnan keskustan elinvoimaisuutta asukkaiden, yrittäjien, päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä. Kaikkien osallisuus ja osallistuminen arviointiin, ideointiin ja suunnitelmien tekemiseen on ratkaisevaa. Kunta toimii mahdollistajana.Hanketta koordinoi Aalto-yliopisto, joka vuonna 2017 teki inventaarion alueen julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden osastohoidosta ja palveluasumisesta.Hankkeessa on mukana kuntia ympäri Suomea. Yhteistä kaikille on, että ne menettävät väestöä. Kysymys on siitä, miten palveluja voidaan kehittää asukkaiden tarpeiden mukaisesti, että alueella on hyvä asua.LLKY vastaa hankkeen kokonaisuudesta, mutta kunnat oman keskustansa kehittämisen ohjaamisesta. Hankkeessa ei tehdä suuria suunnitelmia paperille vaan osallisuuden kautta edetään kohti yhdessä sovittua päämäärää.Hankkeesta valmistuu tohtorin väitöstutkimus ja Suupohjan alueelle muodostuvasta verkostosta laaditaan insinööriopinnäytetyö. Tavoitteena on, että kuntien keskustat kehittyvät ja profiloituvat, mutta verkosto yhdessä muodostaa toimivan osaamisen kokonaisuuden Suupohjaan. Missään muualla Suomessa ei ole vastaavaa menossa.Ensimmäinen kuntailta oli perjantaina Teuvalla. Kauhajoella vastaava ilta on ensi torstaina ja Karijoella perjantaina. Isojoella kokoonnutaan 6. helmikuuta. Lisäksi kuntalaiset voivat vastata netissä olevaan kyselyyn osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/FF42CCF728DF2230.par.