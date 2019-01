Kauhajoki

Maahanmuuttaja haluaa työtä

Suupohja

Mies on

suorittanut metallialan koulun jo synnyinmaassaan ja työskenteli siellä isossa metallialan yrityksessä. Nyt hän on parasta aikaa saamassa lisäoppia Suupohjan ammatti-instituutissa.– Suomessa on monipuolisempaa hitsaamista kuin Jordaniassa, Daras sanoo.Hän oli puolitoista vuotta työssä isojokisella perunatilalla, mutta työsuhde oli määräaikainen.– Viihdyin siellä ja minulla oli siellä vuokra-asunto.Alaa Daras on tullut Suomeen runsas viisi vuotta sitten. Avioliitto toisen ulkomaalaisen kanssa päättyi ja mies jäi kielitaidottomana Turkuun. Hän tapasi lopulta arabiankielisen henkilön, joka opasti hänet hakemaan turvapaikkaa Suomesta. Aluksi hänet ohjattiin vastaanottokeskukseen Turkuun, mutta sieltä hänet siirrettiin Kristiinaan.Kristiinassa hän meni vuonna 2014 suomen kielen kurssille, jossa opettajana toimi hänen nykyinen vaimonsa. Oppilas ja opettaja ihastuivat ja alkoivat seurustella. Nyt he ovat aviopari. Pariskunta kuitenkin asuu viikot eri paikkakunnilla.käy töissä Isojoella ja asuu Kristiinassa, aviomies asuu viikot ammatti-instituutin asuntolassa. He mielivät muuttaa Kauhajoelle, kunhan miehellekin löytyisi työpaikka.Suomen kieli sujuu mieheltä jo melko hyvin ja hän käy suomen kielen kurssilla kansainvälisyyskeskus Inkassa. Vaimo on ollut yhteydessä moniin Suupohjan alueen yrityksiin, mutta työtä ei vielä ole löytynyt.Alaa Daras sai vuoden työperäisen oleskeluluvan vuonna 2015 ja työskenteli sen turvin peruna-alan yrityksessä. Viimeisin oleskelulupa on päättymässä ja uusi hakemus on käsiteltävänä.Aviopari kertoo monenlaisista vaikeuksista, mitä Alaa Daras on täällä kohdannut. Silti miehellä on vankka halu päästä töihin ja elättää itsensä. Kauhajoki-lehden uutinen siitä, että seutukunnassa olisi tarjolla runsaasti työpaikkoja, herätti pariskunnan kiinnostuksen ja he haluavatkin kertoa, että maahanmuuttajalla on halukkuutta työhön.Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.