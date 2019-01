Hankkeiden parissa työskentelevät toivovat lisää yhteisiä tapaamisia

Kauhajoki

alkuja syntyi ja vastaavia tilaisuuksia toivottiin lisää. Kaikki hankeihmiset olivat tyytyväisiä siihen, että kunnat ja kaupungit varaavat rahaa hankkeisiin.vie eteenpäin hanketta Digitaalisuuden uudet tuulet Suupohjassa, tuttavallisemmin Digsu. Se on yrityksille suunnattu kehittämishanke, jossa yrityksille tarjotaan apua digiasioissa.– Tämän vuoden loppuun kestävässä hankkeessa on vielä kymmenkunta sparraustilaisuutta ja Google Analytics -työpaja, kertoi Ahonen.Kurikkalainenohjaa vanhaa teuvalaista tuotemerkkiä, Tellaa, kohti kansainvälistymistä. Lönnroth osti vuonna 2015 tuotemerkin ja liiketoiminnan isoisältään. Hän kertoo saaneensa päähinemallistolleen jo kaksi jälleenmyyjää Saksasta, jonne Tellan lakkeja vietiin viimeksi 1970-1980-luvuilla. Tellan lakkeja alettiin valmistaa jo ennen sotia.Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy työllistää sesonkiaikana kesäisin runsaat 20 työntekijää. Toimitusjohtajasanoo, että yrityksellä on jo kolmas hanke menossa. Yritys suunnittelee, asentaa, ylläpitää ja huoltaa tietoliikenneverkkoja.Luovan nuorisoseuralta Kurikasta kertoi, että seuralla on meneillään ympäristöhankkeita. Samansuuntaista on menossa ja tehtykin Hangaskylässä raittiusseura Kipinän seurantalon ympäristössä, jonne on rakennettu pururata ja laavu. Lasten leikkipaikka on kunnostettu ja parkkipaikkaa on tarkoitus laajentaa.jakertoivat vesihiihtoseura Kurikan Vesikiitäjien toiminnasta. Seura on hankkeella saanut digitaaliset kamerat ja näyttölaitteet, jotka olivat ensimmäistä kertaa käytössä viime kesänä vesihiihdon PM-kisoissa.Kauhajoen Ampujat ovat hiljattain siirtyneet uusiin sisäampumatiloihin ja niiden varustamiseen on käytetty hankerahaa. Aiemmin seura on hankkinut digitaaliset taululaitteet ulkoradalle Sotkaan.Kauhajoki-seuran Kaikki kotona -hankkeessa ite-taiteilijatyöt on koottu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi Koivumäen tilalle.– Tulossa on vielä useita tapahtumia. Myös yhteistyötä Turvekammin kanssa on viritelty, kertoiKauhajoki-seuralla on ite-taidehankkeen lisäksi menossa toinen hanke, jossa aiemmin ilmestyneet kotiseutukirjat digitoidaan ja laitetaan nettiin saataville.– Kirjojen lisäksi nettiin tulee kuvia ja videoita. Nuorille oli videokilpailu, jonka tuloksia tulee sivuille. Tavoitteena on lisätä luontokohteidemme kiinnostusta ja arvostusta, sanoi digitointihanketta vetäväIsojoen-Karijoen 4H-yhdistyksellä on meneillään luontohanke, jossa lapsia ja nuoria kannustetaan tutustumaan luontoon ja sen antamiin mahdollisuuksiin.– Olemme tehneet luontoretkiä ja järjestäneet erä- ja kalastuskursseja, kertoi hankevetäjäTulossa on vielä ainakin luonnonkosmetiikkakoulutusta ja luontovalokuvausta.Päntäneen Lions-klubista toivoi, että Suupohjan kehittämisyhdistys voisi tehdä hankepäätökset täällä ja ELY-keskus vain hyväksyisi ne. Näin hankkeen aloittaminen sujuisi nopeammin. Leijonat ovat kunnostaneet Kaarlelanpuistoa ulkoilualueeksi ja rakentaneet matonpesupaikan kylän kaukalon yhteyteen.Kehittämisyhdistyksenkommentoi toivetta niin, että keinoja sujuvampaan maksatukseen on tulossa ainakin koeluontoisesti.Kauhajoki-seuran puheenjohtajamukaan seuralla on valmisteilla hanke, jolla kunnostettaisiin kotiseututalon viereistä nurmialuetta viihtyisäksi istutuksin ja kalustein.Suupohjan kehittämisyhdistyksellä on useita omia hankkeita.työskentelee Geopark-matkailuhankkeessa, jossa pyritään saamaan Geopark-alueen kuntien yrittäjiä yhteistoimintaan. Heille on järjestetty työpajoja, joihin on osallistunut lähes sata yritystä. Kylille-hanke on pitänyt senioreille digikahviloita, järjestänyt drone- ja 3D-koulutusta sekä luontoretkiä. Turvallisuusiltoja on vielä tulossa. Pihat ja pientareet -hankkeessa on yhdistyksille tehty ympäristösuunnitelmia. Yhdistyksiä kannustetaan kansainvälistymään Kiikarissa kansainvälisyys -hankkeella.