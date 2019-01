Kauhajoki

Mainospalveluyritys Mad Devil siirtyi omiin tiloihin

mainospalveluita ja -teippauksia tekevä Mad Devil Oy muutti marras-joulukuun vaihteessa Ykköskulman vuokratiloista omaan halliin Toivakan teollisuusalueelle. Toivakassa yrityksellä on 200 neliön halli, mihin sopivat esimerkiksi mainoslevyjen tekoon ja leikkaamiseen tarvittavat laitteet. Mad Devilillä on lisäksi Rahikkatien varressa oma autojen mainosteippaustilakin.– Omissa tiloissa on enemmän kasvun varaa. Teemme mainoksia, mainosteippauksia, asuste- ja tekstiilipainatuksia, tulosteita ja kehystyksiä, minkä lisäksi meiltä saa palkintoja eri tilaisuuksiin. Palkintojen ja mainostelineiden osalta olemme maahantuoja, kaikki tuotteet tulevat EU-maista, Juha-Matti Rankaviita sanoo.Rankaviidan ohella yrityksessä on töissäon apuna tarpeen vaatiessa.– Yrityksen liikevaihto syntyy pienistä puroista, sillä asiakkaita on lukumääräisesti paljon ja hankinnat usein 200-400 euron luokkaa. Toki mukana on isoja yhteistyökumppaneita. Asiakaskunta on pääosin Kauhajoelta ja Suupohjan alueelta, mutta esimerkiksi moottoriurheilupuolelta heitä löytyy ympäri Suomen Rovaniemeltä Lappeenrantaan saakka. Kotiseudulla olemme olleet mukana esimerkiksi Ruokamessujen mainos- ja messumateriaalien teossa.Juha-Matti Rankaviita aloitti yrittäjätaipaleensa 2010-luvun alussa sivutoimisesti, mutta oma yritys on ollut päätyö jo muutaman vuoden ajan. Mies on tyytyväinen yrittäjätien valintaan.– Yrittäjällä on oma vapaus, enkä vaihtaisi tätä työtä toiseen. Asiakkaiden ehdoilla ja hyväksi tätä työtä tehdään, hän sanoo.Tulevaisuuteen yrittäjä katsoo luottavaisin mielin.– Palvelu- ja tuoteryhmiä on meillä riittävästi, mutta tarkoitus on parantaa laitekantaa ja kasvattaa yritystä, mies päättää.