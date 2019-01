Kauhajoki

Kauhajoen nuorisovaltuusto etsii uusia jäseniä

jäsenistä jatkavatja. Nuvalaiset ovat käyneet kertomassa toiminnastaan Suupohjan ammatti-instituutin, lukion ja yhteiskoulun oppilaille.– Yhteiskoulussa puhuimme kaikille luokille jättiläisen portailla. Tapaamme nyt yhdeksäsluokkalaiset myös luokittain. Aiomme jakaa oppilaita ryhmiin, jos he sitten uskaltaisivat kysyä nuvasta tarkemmin. Tiedustelemme, että mitä he tietävät nuvasta ja millaista he haluaisivat sen toiminnan olevan. Samalla me saamme ideoita toimintaamme, Mäkelä kertoi.Viime vuosina nuva on kokoontunut pääosin nuorisotalo Räimiskällä, jota nyt remontoidaan.– Jatkossa aiomme vaihdella kokouspaikkoja niin, että tapaisimme esimerkiksi kirjastossa, kaupungintalolla, virkistysuimala-urheilutalo Virkussa, Walkersissa ja jossain kahvilassa.Nuvan ohjaajapiti ideaa hyvänä.– Kokouspaikkoja vaihtamalla nuva saa lisää näkyvyyttä ja ylipäätään nuorille tietoa, että Kauhajoella on nuorisovaltuusto.Nuvan toiminnan painopistealueita ovat esimerkiksi nuorten yksinjäämisen ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä nuorten liikkeelle kannustaminen.Marraskuussa nuva osallistui ilmaiskonsertin järjestämiseen, jossa esiintyivät Aleksanteri Hakaniemi, Aste ja Mansesteri. Paikalle saapui noin 450 ihmistä. Viime vuonna nuva järjesti Virkun puistoalueella lapsiperheille suunnatun ulkoilmatapahtuman. Siellä, yökirjastossa ja Liikuntasäpinät-tapahtumassa oli kuvasuunnistus.– Kaikki tapahtumat onnistuivat hyvin. Samalla saimme vietyä viestiä, että asioihin voi oikeasti vaikuttaa. Olemme miettineet kilpailua, että nuoret saisivat suunnitella nuvalle uuden logon. Logossa pitäisi käyttää Kauhajoen logon värejä. Kilpailuun yritämme saada yhteistyökumppaneita, että voisimme antaa palkintoja, Mäkelä sanoi.Tulevan nuorisovaltuustokauden strategiaan on kirjattu, että pienistäkin rahasummista pyritään saamaan mahdollisimman suuri hyöty irti.– Sponsorit sekä yhteistyökumppanit ovat tärkeitä toimintamme kannalta. Siksi käännymmekin sponsoreiden puoleen isompien hankintojen sekä tapahtumien kanssa. Toiminnat ja tapahtumat on edellisinäkin kausina suunniteltu kohderyhmille sopiviksi ja niin, että jokainen toimintaan osallistuva hyötyisi niistä, Mäkelä luki strategiapaperista.Kaupunki myönsi nuvalle viime vuonna 2 000 euroa.– Tänä vuonna nuva saa käyttöönsä 2600 euroa, Einola lisäsi.Janita Mäkelä toimi nuvan puheenjohtajana 2017 ja 2018.– Mäkelä on asenteellaan ja innokkuudellaan nostanut nuvan osakkeita ja näkyvyyttä. Mitä tahansa hän on ehdottanut, se on otettu innokkaasti vastaan ja asioita on lähdetty toteuttamaan, tiesi Enni Einola.Einola on kaupunginvaltuuston jäsen SDP:n ryhmässä. Hän on myös muun muassa hyvinvointilautakunnan jäsen.Nuorisovaltuuston puheenjohtajana Mäkelä on ollut läsnä kaupunginvaltuuston kokouksissa. Viimeiset kaksi vuotta hän on ollut mukana sivistyslautakunnassa. Nyt hän on kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Muihinkin lautakuntiin on valittu nuvalaisia.– Niissä on kohdeltu meitä lämminhenkisesti. Olen kokenut lautakuntatyöskentelyn opettavaiseksi. Niissä ymmärtää paremmin, miten kaupungin asiat toimivat. Jotkut asiakirjatekstit ovat vaikeaselkoisia. Niissä ei käytetä vaikeita sanoja, mutta asiat kerrotaan niin virallisessa muodossa. Varsinaisissa kokouksissa jutut kerrotaan selkeästi, Mäkelä lisäsi.Kauhajoen nuvasta valittiin viime vuonna maakunnallisen nuorisovaltuuston jäseniksija Julia Saarinen ja varajäseneksiNuva on ajanut eteenpäin monia asioita. Esimerkiksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja(kesk.) kiitteli jokirantasillan vihkiäistilaisuudessa nuvaa siitä, että se oli vuosien aikana pitänyt siltahanketta esillä.