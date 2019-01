Kauhajoki

Politiikassa pitää olla tavallisen ihmisen asialla

Kauhajoki

Kauhajokelaissyntyinen

Mies merille

Kyproksella rauhan asialla.

Harikon yrittäjäksi.

Politiikan pariin.

Kuntalaisten puolella.

Matti Järviharju täytti viime perjantaina 75 vuotta. Eino ja Helly Järviharjun seitsenlapsisen perheen toiseksi vanhin lapsi on elämässään ehtinyt moneen mukaan, kun on jo nuorena aloittanut. Järviharjun suku on alun pitäen kotoisin Alajärveltä, mistä miehen isoisä lähti aikoinaan maailmalle.– Isoisä oli alkujaan Harju, joka lähti Alajärveltä Amerikkaan ja palasi sieltä Suomeen Aikalan torppaan Kauhajoelle 1913. Alajärveltähän on tänne matkaa, joten Amerikan kautta oli lyhyempi matka tulla, mies naurahtaa.Liekö isoisän oppia, mutta maailmalle mieli nuori Mattikin. Nuorimies lähti rippikoulun käytyään ja vanhemmiltaan luvan saatuaan merille.– Ennen merille lähtöä olin nähnyt kaksi kertaa kunnon laivan. Olin jungmannina eli laivapoikana Wihurin Ramsdal-laivalla, joka vei Suomesta puutavaraa Englannin satamiin.Mikä miestä merille houkutteli? Järviharjun mukaan seikkailumieli.– Halusin päästä jonnekin kauemmaksi kotinurkilta. Kotoa oli Kauhajoen kirkolle 20 kilometriä ja Uuroon kouluun seitsemän kilometriä, joten mieli paloi nähdä maailmaa.Laivapojan töihin kuuluivat kaikki sellaiset työt, jotka eivät vanhemmille merikarhuille kelvanneet. Vuoden kuluttua mies nousi puolimatruusiksi ja sitten matruusiksi, minkä jälkeen koulun penkki kutsui. Matti Järviharju lähti opiskelemaan merenkulkuopistoon Raumalle. Koska hän ei ollut käynyt keskikoulua, meni ensimmäinen vuosi ne tiedot opiskellessa.– Opiskelin ensin perämieheksi, sitten yliperämieheksi ja merikapteeniksi. Kaikkiaan opintoihin meni useita vuosia, sillä eri vaiheiden välissä oltiin aina vuosi käytännön töissä. Valmistuin opistosta lopulta 27-vuotiaana. Nykyäänhän tutkinnot suoritetaan neljässä vuodessa koulussa istumalla ja teoriaa lukemalla, hän naurahtaa.Ennen meriopin hakemista mies kävi armeijan ja oli myös YK-joukoissa Kyproksella 1964-65.– Kyproksella silloin rähistiin. Me suomalaiset YK-joukot olimme rakentamassa vihreää linjaa Kyproksen osapuolten välille. YK-joukkoihin minut houkutti niin ikään seikkailumieli. Se on todettava, että monille nuorille tekisi nykyisinkin hyvää käydä katsomassa maailmalla, miten asiat siellä ovat ja miten siellä eletään, hän kannustaa.Viina tuli miehelle tutuksi jo merillä ja niin myös YK-joukoissa. Järviharjun mukaan työkaverit merillä ja sotilastoverit käyttivät viinaa railakkaastikin, mutta hän ei pulloon ole elämänsä aikana tarttunut.– Äidille aikoinaan lupasin, kun merille lähdin, etten ryhdy koskaan ryyppäämään. Lupaus on pitänyt.Järviharju on ollut parikymmentä vuotta raittiusaatetta ajavan valtakunnallisen järjestön Raittiuden Ystävä ry:n aktiivi.Merimies perusti perheen naapurikylästä kotoisin olevankanssa 1971. Lapsia on kaksi eli 1971 syntynytja 1976 syntynyt– Menimme tammikuussa naimisiin ja marraskuussa Tero syntyi. Vaimo ja poika olivat merillä mukana viisi kuukautta. He olivat mukana esimerkiksi Meksikonlahden kierroksella. Kun perhe kasvoi, siirryin kuivalle maalle.Järviharju oli hankkinut itselleen lentolupakirjan. Lamminmaan lentoporukoissa hän tuli puheisiin Erkki Harikon kanssa, joka oli 1973 perustanut nimeään kantavan savunpoistolaitteiden osien maahantuontiyrityksen. Yritys teetti myös savunpoistoluukkuja alihankintana. Harikko tarjosi yritystään Järviharjulle ja kaupat tehtiin 1976.– Harikko oli siihen saakka ollut lähinnä maahantuonti- ja myyntiyritys, mutta me ryhdyimme tekemään osia ja luukkuja itse. Nykyisin Harikolla on töissä kaksitoista ulkopuolista henkeä ja kolme oman perheen jäsentä, hän sanoo.Etelä-Pohjanmaalla ja Kauhajoella monitoimimies Matti Järviharju tunnetaan ensisijaisesti politiikasta. Mies kertoo olleensa aikoinaan vuosikaudet kokoomuksen rivijäsen, kunnes paikallispolitiikka alkoi kiinnostamaan 1980-luvulla. Kauhajoella hän oli puolueen ehdokaslistalla sitoutumattomana ja meni äänivyöryllä valtuustoon.– En sitoutumattomana saanut valtuustopaikan ohella kokoomukselta muita paikkoja. Meillä meni sitten sukset ristiin, kun koin, että minut oli otettu vain täyte-ehdokkaaksi.Kauhajoen valtuustossa mies oli kuitenkin kaksi vaalikautta, kunnes muutti Ilmajoelle 1999. Olisi mies halunnut jatkaa Kauhajoellakin paikallispolitiikassa perussuomalaisten riveissä, mutta häntä ei otettu puolueen ehdokaslistoille 2000 kunnallisvaaleissa. Ilmajoella hän pyrki ja pääsi valtuustoon perussuomalaisten listoilta.– Ilmajoella yksi ihminen käytti valtuustossa kovaa valtaa ja päätökset tehtiin muualla kuin kunnanvaltuustossa. Tuota kulttuuria halusin muuttaa ja kyllä ilmapiiri on Ilmajoella muuttunut.Kauhajoen paikallispolitiikassa ei vastaavaa yksinvaltaa hänen mielestään ollut.– Täällä valtuustossa keskusta ja kokoomus olivat yhteistyössä, mutta asiat ja ilmapiiri olivat kuitenkin paremmat.Järviharju on ollut useaan kertaan ehdolla myös eduskuntaan. Tulevan kevään kuvioitakaan hän ei sulje pois.Mikä politiikan teossa miestä kiehtoo?– Kun en ole minkään puolueen käskyläinen, saa sanoa, mitä mieltä on. Jos joku haluaa politiikassa edetä pitkälle ja korkealle, pitää hänen elää annettujen ”ohjeitten” mukaan. Minä olen aina elänyt siten, että en tavoittele asemaa, vaan puutun vääryyksiin.Järviharju neuvoo politiikan parissa olevia ja sinne mieliviä olemaan ”kuntalaisten asialla - ei omalla tai puolueen, tai virkamiesten asialla”.– Jos luottamushenkilöllä on liian läheiset suhteet virkamiehiin, eivät he uskalla olla omaa mieltä, valvoa virkamiesten työtä ja tarpeen vaatiessa puuttua siihen. Poliitikon pitää olla aina ensisijaisesti kuntalaisten asialla.