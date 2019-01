Kauhajoki

Karhubasket putsasi palkintopöydän Pohjanmaan Urheilugaalassa

Kauhajoki/Seinäjoki

Viime lauantaina

Yhteisöllisyyttä arvostettiin.

Urotöitä kentällä.

pidetty Pohjanmaan Urheilugaala oli Kauhajoen Karhubasketille menestyksekäs. Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n sekä Pohjanmaan Urheilutoimittajat ry:n järjestämässä gaalassa Korisliigan mestaruuden viime keväänä voittanut Karhubasket palkittiin vuoden joukkueena. Lisäksi valmentajatjavalittiin vuoden valmentajakaksikoksi.Vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi oli yleisöäänestyksessä äänestetty Karhubasketin mestaruus, mikä yllätti seuran taustaryhmän ja joukkueen jäsenet täysin. Muiden ehdokkaiden joukossa oli muun muassa painijamaailmanmestaruus.– Valinta sykähdyttävimmäksi hetkeksi yllätti. Vastaehdokkaissa oli kuitenkin edustettuna hyvin perinteiset pohjalaiset lajit. On aika hienoa, että koripallo äänestettiin voittajaksi, sillä Pohjanmaalla ei ole yksikään joukkue aikaisemmin voittanut koripallossa mitään. Meidän kultamme oli ensimmäinen koripallon SM-mitali Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella, miettivät seuran puheenjohtajaja valmentaja Jussi Laakso.Miesten mukaan valinta kertoo siitä, että viime kevään pudotuspelit innostivat ihmisiä seuraamaan koripalloa hyvin laajasti Kauhajoen ulkopuolellakin. Moni innostui koripallohuumasta lajin oltua useiden viikkojen ajan tiiviisti esillä niin paikallisissa kuin valtakunnallisissa medioissa.Janne Koskimiehen mukaan äänestystulos kertoo myös yhteisöllisyydestä.– Joukkueurheilussa on voimakas paikallinen elementti. On hienoa, että äänestyksessä arvostettiin paikallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Se tuo varmasti kaikille, niin joukkueelle, taustaryhmälle kuin faneillekin, tsemppiä myös jatkoon, hän tuumaa.Koskimies kertoo yllättyneensä myös siitä, että vuoden valmentajan sijaan tällä kertaa palkittiin valmentajakaksikko.– En tiedä, onko valmentajien palkintoa koskaan aikaisemmin jaettu kahdelle valmentajalle. Hienolta se tuntuu saada tunnustusta omasta työstä, kun on kauden aikana laitettu paljon peliin. Sitä arjen puurtamistahan se työ yleensä on, eikä sitä tunnustusta varmaan koskaan saa liikaa, hän miettii.Laakso oli myös koko valmennustiimin palkitsemisesta hyvillään.– Minusta se osoitti valitsijoilta erittäin hyvää pelisilmää, että palkinto annettiin meille molemmille, sillä olemme nimenomaan tiimi. Olemme tehneet todella hyvää yhteistyötä Jannen kanssa, Laakso toteaa.Hän haluaa kuitenkin tärkeimpänä nostaa esiin pelaajat, joiden ansiosta palkintoja gaalassa rohmuttiin.– Totuushan on se, että ilman viime kevään mestaruutta emme olisi nyt vuoden joukkue ja valmentajat. Hattua täytyy siis nostaa koko joukkueelle, sillä pelaajat tätä peliä pelaavat. Kun he tekevät urotöitä kentällä, se tuo sitten tunnustuksia myös meille muille, Laakso toteaa vaatimattomasti.Palkinto myös faneille. Vuoden joukkueen palkintoa oli päävalmentaja Laakson kanssa pokkaamassa joukkueen kapteeni. Hänen mukaansa Karhubasketin palkinnot olivat ansaittuja ja hienoja tunnustuksia hyvin tehdystä työstä. Sarcevic näkee palkinnon kuuluvan myös faneille.– Tunnustus merkitsee paljon, sillä teimme kovasti töitä mestaruuden eteen viime vuonna. Tämä on hieno juttu kaikille, seuralle, kaupungille ja faneille. Meidän fanit on loistavia ja hekin ansaitsevat tämän, Sarcevic kiitteli.