Kauhajoki

Tommi Rajala päätti rakentaa kuplavolkkarin moottorin puusta

Kauhajoki

Kun yrittäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jatkuvaa oppimista.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osa osalta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kutsu Helsinkiin.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

saapuu töistä kotiinsa Hyyppään, ei mene kauan aikaa, kun hän suuntaa ulkorakennuksessa sijaitsevalle verstaalleen. Suomen Laatuilma Oy:ä yhdessä Tomi Utriaisen kanssa pyörittävä mies on vapaa-ajallaan puutöiden harrastaja.Sana harrastaja kuulostaa kuitenkin vähättelyltä, kun tutustuu tarkemmin hänen töihinsä. Rajalan puutyöt ovat pikemminkin taidetta. Hän pystyy tekemään puusta lähes mitä tahansa; kelloja, lukkoja, kassakaappeja, moottoreita. Eikä siinä vielä kaikki – puusta valmistetut tuotteet myös toimivat!– Töissäni on aina se idea, että ne ovat aitoja ja toimivat, mutta kaikki osat ovat puuta. Niissä on ripaus huumoria mukana. Puinen kassakaappihan ei ole se järkevin vaihtoehto arvoesineille, Rajala naurahtaa.– Haen töilläni vähän uutta kulmaa siihen, mitä kaikkea puusta voi tehdä. Työni herättävät paljon hilpeyttä ja niistä vitsaillaan. Se kertoo siitä, että uusi kulma on löytynyt, hän jatkaa.Rajalan mukaan kaikki lähti siitä, että hän halusi vain kokeilla. Kuusi vuotta sitten pienten puupalojen sorvaamisesta alkanut kokeilu kasvoi pikkuhiljaa harrastukseksi ja lopulta siitä tuli intohimo.– Olen hankkinut puuntyöstökoneistoa pikkuhiljaa. Harrastus on vienyt mennessään. Ei se vissiin ole harrastus eikä mikään, jos ei siihen rahat mene, hän nauraa.Rajalan mukaan puu on hyvin monipuolinen materiaali, josta oppii koko ajan uutta.– Puu on materiaalina haastava. Saman lajinkaan puupalat eivät ole samanlaisia, sillä syyt ja kasvustot ovat erilaisia. Sydänpuu on erilaista kuin kuoripuu. Puun työstäminen on jatkuvaa oppimista. Kokemuksen kautta oppii, minkälaisesta puusta mitäkin voi tehdä.Visuaalisuus on Rajalalle tärkeää. Töissään hän on käyttänyt noin 40–50 erilaista puulaatua.– En koskaan väritä, enkä petsaa mitään, vaan käytän ainoastaan väritöntä puuöljyä, joka tuo puun omat luontaiset sävyt esiin. Erilaisten ja eri väristen puulaatujen löytäminen on haastavaa. Eniten omaa visuaalista silmääni miellyttää koivun ja amerikanpähkinän yhdistelmä.Viimeisen vuoden ajan Rajala on työstänyt pajallaan kuplavolkkarin moottoria, puusta tietenkin. Moottorin jokainen osa on alusta asti itse puusta työstetty.– Moottorin sisälläkin jokainen pultti ja mutteri on paikallaan aivan kuten oikeassa kuplan moottorissa on. Ne eivät toki jää näkyville, mutta haluan kuitenkin, että ne ovat siellä. Venttiilin jousenkin onnistuin tekemään puusta, vaikka sitä moni epäili, Rajala nauraa.Mallina hän on käyttänyt oikean moottorin osia, joita on saanut lainaksi ystävältään.– Ojalan Villeltä olen lainannut osia yksi kerrallaan, että saan niistä mallia. Työstäminen on hidasta, kun muotoja pitää ajatella koko ajan kolmiulotteisesti sisä- ja ulkopuolelta.Rajala käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa, jossa hän jakaa kuvia töistään. Facebookissa Rajalan Wood Art Finland -sivulla on seuraajia jo yli sadasta eri maasta.– Luulen, että Suomen rajojen ulkopuolella työni tunnetaan paremmin kuin kotona. Ulkomailla kiinnostus tällaista erikoista puutyötä kohtaan on todella suurta. Julkaisuni ovat tavoittaneet jopa kaksi miljoonaa ihmistä.Rajalan mukaan sosiaalinen media avaa uusia ovia. Hänen töitään on viety lahjoiksi jopa Moskovan pormestarille ja Puolan ulkoministerille. Somen kautta tullut julkisuus toi hänelle myös kutsun helmikuulla Helsingin Kaapelitehtaalla järjestettävään Kustom Kulture -messutapahtumaan.– Kyseessä on kansainväliset käsityöläismessut, jossa on eri alojen huippuja maailmalta, muun muassa kynäruiskumaalareita, tatuoijia ja ajoneuvojen rakentajia. Pienelle puutyöharrastajalle se on aika iso tapahtuma. On hienoa päästä mukaan, Rajala kertoo.Messuosastolle hän aikoo viedä neljä työtään. Yksi niistä on vielä työvaiheessa oleva kuplan moottori, joka herättää varmasti mielenkiintoa messuvieraissa, sillä se on tiettävästi tällä hetkellä ainoa laatuaan maailmassa.– Ainakaan vielä ei ole vastaan tullut yhtäkään puista kuplavolkkarin moottoria, Rajala nauraa.