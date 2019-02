”Yhteisvastuun ajatus sopii hyvin myös parisuhteisiin”

Kauhajoki

on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka polkaistaan jälleen käyntiin helmikuun alussa. Yhteisvastuulla on autettu hädänalaisia Suomessa ja ulkomailla jo vuodesta 1950 lähtien. Kauhajoella Yhteisvastuukeräys aloitetaan messulla ja lounaalla laskiaissunnuntaina.– Keräyksen teemana on tänä vuonna vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelun tukeminen. Nykymaailmassa kouluttautuminen ja sen tärkeys korostuvat. Monien vähävaraisissa perheissä kasvavien lasten kohdalla huolena on, että niitä ammatillisia unelmia ja haaveita ei päästä toteuttamaan, kertoo Kauhajoen seurakunnasta keräyspäällikköKauhajoella varoja kerätään ovelta ovelle sekä kahden eri tapahtuman avulla. Kaupoissa on myös lipaskeräykset kevään aikana.– Yhteisvastuukeräyksen tuotoista 60 prosenttia menee ulkomaankohteisiin katastrofialueille, 20 prosenttia kirkon diakoniarahastolle ja 20 prosenttia monipuoliseen avustustyöhön paikallisissa seurakunnissa. Diakoniarahastolta seurakunnat voivat anoa avustusta vaikeissa kriisitilanteissa, mitä Kauhajoellakin tehdään vuosittain, Laitakari jatkaa.Yhteisvastuun merkeissä Kauhajoella nähdään tänä vuonna aivan uudenlainen tapahtuma, Kauhajoki LOVE. Idea syntyi Yleisradion kanavilla näytetystä Suomi LOVE -ohjelmasta, jossa koskettavalla tavalla yhdistyvät ihmisten elämäntarinat ja livemusiikki.– Kauhajoki LOVE -tapahtuman järjestäminen nousi ajatuksena esiin jo vuosia sitten ja jäi mieliin elämään. Viime vuonna suunnittelupalaverissa keksimme, että mitäs jos yhdistäisimme tapahtuman yhteisvastuukeräykseen, kertoo diakoniapappiKauhajoen kirkossa järjestettävässä tapahtumassa neljä kauhajokelaista pariskuntaa kertovat oman tarinansa. Illan keskustelua vetävät Ollija lähetyssihteeri– Tapahtumalla halutaan välittää uudenlaista lämpöä ja välittämistä, heittäytymistä isomman käden varaan. Parisuhteiden tarinat sopivat yhteisvastuun ajatukseen hyvin. Parisuhdekin on yhteisvastuuta, yhteistä vastuuta siitä, kuinka meillä menee ja miten me pärjäämme, diakoniatyöntekijämiettii.Keskustelun välillä kuullaan koskettavaa musiikkiasekä seurakunnan oman kuoron esittämänä.– Antti Kleemola on illan pääartisti. Hän sopii tapahtumaan hyvin, sillä hänen musiikkinsa on hyvin elämänmakuista. Sanoitukset kertovat elävästä elämästä, Niemelä pohtii.Tapahtumaa järjestävä tiimi ennakoi, että Kauhajoki LOVE tulee olemaan ainutkertainen ja koskettava ilta elämänmakuisten tarinoiden ja musiikin parissa. Illan neljä pariskuntaa kertovat kaikki erilaisen tarinan. Käsiteltäviä teemoja ovat lapsettomuus, aviopuolison sairastuminen ja menettäminen, erityislapsiperheen elämä sekä selviytyminen ruuhkavuosissa uudella paikkakunnalla ilman tukiverkkoa.– Käymme tarinoita keskustelunomaisesti läpi. Mukana on aika rankkojakin tarinoita, mutta luulen, että ilta antaa tosi paljon. Kun etukäteen keskustelimme parien kanssa heidän vaiheistaan, itkimme monet kerrat. Kuivin silmin ei tapahtumastakaan varmaan moni selviä, Kiukkonen ja Niemelä tuumaavat.Yksi illan pariskunnista onja. Heille omasta elämästä yleisön edessä kertominen on hyppy tuntemattomaan. Pienestä jännityksestä huolimatta he odottavat iltaa innolla.– Kun meitä pyydettiin mukaan, innostuin heti. Ensimmäisenä ajattelin, että tällä voisi saada aikaan jotain hyvää, niin muille kuin itsellekin. Sen jälkeen ajattelin, että mitähän mies sanoo, Auli Syrjänen naurahtaa.Jaakko näytti kuitenkin Aulin ajatukselle vihreää valoa. Syrjäset kertovat olevansa ihan tavanomainen pariskunta, jonka matkan varrelle mahtuu monia elämänvaiheita.– Illan aikana käymme varmasti läpi sitä, miten rakkaus on muuttanut muotoaan rakastumisesta kumppanuuteen ja miten parisuhde on kestänyt erilaisissa elämänvaiheissa. Nyt elämme sitä vaihetta, kun lapset ovat jo aika isoja ja alkavat irtautua kotoa. Se voi olla vanhemmille myös pieni kriisin paikka, Syrjäset pohtivat.