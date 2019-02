Kauhajoki

Kauhajoen kirjastossa lainauksia lähes neljännesmiljoona

Kauhajoki

Kauhajoen pääkirjastossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yli satatuhatta kirjaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omatoimikirjasto.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

ja Päntäneen sivukirjastossa tehtiin viime vuonna 188 967 lainausta. Lainauksia oli lähes 4 000 enemmän kuin vuonna 2017, mutta runsas 2 2 200 vähemmän kuin vuonna 2016. Kirjastoauto mukaan lukien lainausten määrä oli viime vuonna 248 510. Autosta lainattiin viime vuonna 59 543 tuotetta, mikä on noin tuhat enemmän kuin vuonna 2017. Vuonna 2016 auton lainat olivat peräti 67 079.– Kirjastoauto on samalla monille kouluille koulukirjasto. Kirjastoautovirkailijaajaa sen myös useille päiväkodeille ja toki muihinkin paikkoihin. Näen laajan kunnan alueella toimivan kirjastoautopalvelun erittäin tärkeänä ja kuntalaisille tasapuolisuutta tuovana asiana, sanoi kirjastotoimenjohtajaKirjastoautolla on 47 pysäkkiä. Parillisina viikkoina se pysähtyy keskiviikkoisin 13 paikkaan. Silloin pysäkkejä on muun muassa Aronkylässä, Ikkeläjärvellä, Harjankylässä, Kuutinkylässä ja Lustilassa. Kirjastoauton palveluita voivat käyttää myös lähikuntien ihmiset ja muut, joilla on Eepos-kirjastokortti. Eepokseen kuuluvat 22 kunnan kirjastot. Monilla paikkakunnilla ei ole omaa kirjastoautoa.– Meidän oma on 20 vuotta vanha. Nyt olisi tärkeää kantaa huolta siitä, että kirjastoauto uusitaan.Kauhajoen kirjastoyksiköissä oli viime vuonna yhteensä 125 017 lainaustuotetta. Niistä kirjoja oli lähes 107 000, musiikkiäänitteitä yli 7 000, nuotteja ja partituureja 3970 ja dvd:tä ja blu-rayta 3660. Kaksi vuotta sitten lainaustuotteita oli lähes 3000 vähemmän. Kauhajoen kirjastoyksiköihin tilattiin viime vuonna 22 sanomalehteä. Vuonna 2016 tilattiin aikakausilehtiä 207 ja viime vuonna 169.– Kirjaston viime vuoden budjetista karsittiin pois 84 000 euroa. Aikakausilehtitilauksia vähennettiin runsaasti, koska karsintaa ei haluttu tehdä niin paljoa kirjallisuuspuolelle. Eepos-kirjastojen päähankintakanava on Kirjavälitys Oy. Hyvät alennukset vaikuttivat siihen, ettei kirjahankintojen määrä tippunut kovin paljoa, kirjastovirkailijoita ja kirjastonhoitajia kiitellyt Pirjo Pieski tiesi.Kirjastoyksiköihin hankittiin vuonna 2017 uusia kirjoja 4914 ja viime vuonna 4627. Viime vuonna ostetuista teoksista 4561 oli suomen-, 32 ruotsin- ja 34 muunkielisiä.Ellibs Oy on e-kirjoihin eli sähköisiin kirjoihin erikoistunut yritys. Eepos-kirjastot käyttävät Ellibsin palveluita. Viime vuonna 252 ihmistä teki Kauhajoen kirjastoyksiköistä e-kirjalainauksia. Ihmiset voivat hyödyntää myös sähköistä ePress-sanomalehtipalvelua.– Sen kautta voi lukea yli kahtasataa sanomalehteä.Lehtisali aukeaa pääkirjaston aukiolopäivinä aamuyhdeksältä. Aukioloajat laajenevat tämän vuoden lopussa tai ensi vuonna, jos pääkirjastoon tulee omatoimikirjastoaikoja. Lainauksia voisi silloin tehdä muulloinkin kuin kirjastotyöntekijöiden läsnäollessa. Omatoimikirjastoon liittyvään avustushakemukseen saattaa tulla päätös jo keväällä.– Omatoimikirjasto on vähän harhaanjohtava termi. Puhuisin mieluummin laajennetun aukiolon kirjastosta. Tänne on jo hankittu laitteita ja tykötarpeita ja tehty ohjeistuksia, että asiakas pärjäisi omatoimisesti kirjallisuuden etsinnässä ja lainaamisessa.– Ennen kuin omatoimikirjastoasia voisi toteutua, pitäisi tänne tehdä paljon käytännön muutoksia. Kameroita täytyisi lisätä paljon ja varmistaa, etteivät ulkopuoliset pääsisi työntekijöiden työtiloihin. Ovesta pääsisi sisään kortilla ja kasvojentunnistuksella. Niiden olisi mentävä toistensa kanssa yksiin, Pieski selvitti.Omatoimikirjastoaika on muun muassa Ilmajoella ja Alajärvellä. Ilmajoella tekninen valvonta sisältää esimerkiksi kamera- ja kulunvalvonnan. Omatoimikirjaston käyttöoikeus haetaan siellä kirjallisesti. Sisään kirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden käyttäytymisestä. Aineisto lainataan ja palautetaan automaatilla. Palautettaessa aineisto lajitellaan Ilmajoella joko lukittuun laatikkoon tai palautushyllyyn. Asiakas on vastuussa palauttamattomasta aineistosta.