Suomen Gummitehdaskin oli osakkaana turvetuotanto-osuuskunnassa Kauhajoella

Mukana isoja yrityksiä.

Suuri alue.

Valtava kokonaisuus.

Myyntiin.

Lisätieto tarpeen.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

oleva, historiasta kiinnostunut, lahtelaisen elektroniikkatalon Teknowaren hallituksen puheenjohtajana viimeksi toiminutkävi tutkimassa Kauhajoki-lehden vuosikymmenten takaisia vuosikertoja löytääkseen tietoja Kauhajoella 1940-1950-luvuilla toimineesta Parjakan turveosuuskunnasta.Osuuskunta Turvetuote perustettiin Helsingissä kesäkuun alkupäivinä 1942. Perustavassa kokouksessa oli mukana suuri joukko isojen teollisuusyritysten edustajia. Muun muassa Imatran Voima, Yhtyneet Paperitehtaat, Billnäs, Haapakoski Bruks, Stockmann, Suomen Sokeri A. Ahlström, P. Sinerbrychoff, Weilin & Göös, Enso-Gutzeit, Huhtamäki-Yhtymä, Veitsiluoto, Suomen Höyrylaiva Oy sekä Suomen Gummitehdas Oy (nykyinen Nokia) olivat edustettuina johtaja- tai insinööritason miehityksellä. Julkisista organisaatioista mukana olivat Tampereen, Maarianhaminan, Kotkan ja Helsingin kaupungit. Myös Suomen Puunjalostusteollisuuden keskusliitto ja Suomen Metalliteollisuusyhdistys olivat perustajaosakkaita. Perustamiskokouksessa päätettiin perustaa polttoturpeen valmistamista harjoittava osuuskunta.Osuuskunnan ensimmäiseen hallitukseen valittiin Maarianhaminan kaupungilta insinööri, yli-insinööriEnso-Gutzeit, johtajaYhtyneet Paperitehtaat, yli-insinööri, Helsingin kaupungin ylipormestari, insinööriSuomen Gummitehdas ja insinööriSeuraavan vuoden marraskuussa pidetyssä syyskokouksessa on jo mukana lisääkin osakkaita; esimerkiksi Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ja Osuusliike Elanto.Noin 250 hehtaarin alue ulottui Jokimaan-Korpikylän väliselle matkalle. Turvetta oli mitattu olevan neljän ja puolen metrin vahvuudelta. Suoalue oli maaliskuun alusta 1943 vuokrattu osuuskunnalle 50 vuodeksi. Turvetuotantolaitoksen tuotantokyky oli noin 10 000 tonnia ilmakuivaa polttoturvetta ja noin 40 000 paalia turvepehkua vuodessa. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi Harry Willman.Jouko Kuisma tietää, että Parjakannevalla tehtiin jotakin mittauksia vuonna 1946.– Mittamiehet asuivat kuulemma isovanhempieni peräkamarissa.Osuuskunta työllisti parhaina vuosinaan pari sataa henkilöä. Suuri osa työväestä oli Ilmajoen työsiirtolan naisia, mutta miehiäkin oli kymmeniä. Silti siitä ei löydy lehtijuttuja.Työntekijät asuivat Parjakalle rakennetuissa asuntoparakeissa, joita inventaariolistan mukaan oli kolme. Suurimmassa parakissa oli 11 huonetta ja tilaa 250 neliötä. Kuisma muistaa, että parakit olivat Päntäneentien suuntaisesti. Alueella oli lisäksi ruokalaparakki, jossa oli keittiön ja ruokailutilan lisäksi asuinhuoneita. Rakennus oli lähes 170-neliöinen. Toimistorakennuksessa oli kuusi huonetta. Oli sauna- ja varastorakennus, autotalli neljälle autolle sekä sikala ja käymälärakennus.Alueelle oli rakennettu yli kaksi kilometriä kiskoja, joita pitkin turvetta kuljetettiin kirkonkylän laidalle ja lastattiin kuorma-autoihin ja niistä edelleen junaan.Kauhajokisia miehiä oli ainakin autokuskeina ja veturimiehinä. Jouko Kuisman äidin kaksi veljeä työskenteli turveosuuskunnassa. Nyt jo poisnukkuneilta miehiltä hän on saanut jonkin verran tarinoita.oli konemiehenä jarakensi sähkölinjojakanssa.Osuuskunta ei kuitenkaan menestynyt toiveiden mukaisesti ja vuonna 1947 osuuskunnan kevätkokous päätti myydä turvetuotantolaitoksen eniten tarjoavalle. Sitä oli ensin tarjottu VR:lle, mutta neuvottelut olivat päättyneet umpikujaan valtion vaikean rahataloudellisen tilan vuoksi, kuten osuuskunnan kiertokirjeessä sanotaan.Kalustoluettelossa on monenlaisia koneita ja rautatielaitteita. Kuorma-autoja oli viisi ja pakettiautoja kaksi. Lisäksi korjauspajassa oli runsaasti erilaisia työkaluja. Työntekijöille oli amerikkalaisia suojatakkeja ja -housuja. Suurjännitelinjaa oli yli viisi kilometriä. Siirrettäviä muuntajatorneja oli kuusi ja yksi kiinteä torni. Puhelinjohtoa oli yli kuusi kilometriä Kauhajoen kirkolle.Osuuskunta oli sijoittanut kaikki omat varansa tuotantoon ja käyttövaroja ei juurikaan enää ollut. Kivihiili ja öljy valtasivat lämmityksessä alaa turpeelta eikä Helsingin kaupunkia enää kiinnostanut turve. Katsottiin, että paras keino oli myydä Kauhajoen turvetuotantolaitos mahdollisimman edulliseen hintaan. Tuotantolaitos myytiin lopulta Joose Pousi -nimiselle henkilölle. Yhtiön turvetuotanto ja yhtiö lakkasivat vuonna 1952.– Mahdollisesti konkurssiin, arvelee Kuisma.Nämä ylläolevat tiedot Jouko Kuisma on kerännyt Helsingin kaupunginarkistosta sekä Elinkeinoelämän Keskusliiton arkistosta. Helsingin arkistossa ei ollut osuuskunnasta mitään myynnin jälkeisiä dokumentteja. Arkistonhoitaja oli arvellut, että ne oli myynnin yhteydessä luovutettu ostajalle. Kuisma on kiinnostunut keräämään enemmänkin tietoa, jos joku vielä muistaa tuon ajan toimintaa. Hän on käynyt Etelä-Suomessa yhden entisen työntekijän luona, jonka muistissa on osuuskunnan vaiheita, mutta lisätieto olisi tervetullutta.– Parjakan turveosuuskunnassa työskennellyt tai muuten sen vaiheista tietävä voi ottaa minuun yhteyttä. 0400-355 275 tai jouko.kuisma@pp.inet.fi.