Tiina Mantila haluaa hoitaa asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti

töissä Kuutin Hannalla näissä samoissa tiloissa. Sen jälkeen olin Tähtifysiolla, jossa toimin myös omalla toiminimellä lähes kolme vuotta. Nyt tuntui, että oli aika saada omat tilat, Mantila kertoo.Mantila on työnsä ohessa kehittänyt osaamistaan ahkerasti kouluttautumalla. Hän on NDT-terapeutti eli erikoistunut lasten neurologiseen kuntoutukseen. Siitä hän on syventänyt osaamistaan vauvaterapeutiksi erikoistuen vauvan ensimmäisen vuoden kehitykseen. Faskiamanipulaatiosta Mantila on käynyt kaikki kolme tasoa sekä syventävän master-koulutuksen.– Tällä hetkellä olen Kauhajoella ainoa fysioterapeutti, joka on suorittanut kaikki faskiamanipulaation koulutukset, hän kertoo.Faskiamanipulaatio on italialaisen fysioterapeutti Luigi Steccon menetelmä, joka on kehitetty 40 vuoden tutkimuksen ja kliinisen työn avulla. Faskialla tarkoitetaan peitinkalvoa, joka ympäröi ja yhdistää kaikkia elimistön lihaksia, luita, hermoja ja elimiä.– Kalvorakenne eli faskia on ikään kuin meidän supermiespuku ihon alla. Se on päästä varpaisiin samaa kudosta, yhtä jatkumoa. Siinä on pinnallinen ja syvä taso, Mantila kuvailee.Mantilan mukaan kalvokerroksen pitäisi liukua. Arpikudos, trauma tai ylirasitustila voivat kuitenkin aiheuttaa ongelmia liukumiseen.– Lihaskalvon tehtävä on välittää voimaa, mutta jos se ei pysty liikkumaan, se ei välitä sitä voimaa. Lihaskalvojen kireys voi aiheuttaa pitkittyneitä kiputiloja tai esimerkiksi lihasvoiman katoamisen tunnetta, hän kertoo.Mantilan mukaan faskioista löytyy usein syy siihen, että ihminen tuntee kipua, vaikka lääkärin vastaanotolla kipuun ei näyttäisi olevan mitään syytä.– Ihminen voi tuntea kipua esimerkiksi olkapäässä, mutta kipu saattaa olla vain oire ongelmasta, joka sijaitseekin ihan toisessa paikkaa. Silloin olkapään hoitaminen ei auta, jos itse ongelma on muualla.Kivun syyn selvittäminen vaatii usein tarkkaa tutkimista. Mantila korostaakin kokonaisvaltaisen hoidon merkitystä. Liiketestien ja haastattelun avulla hän pyrkii saamaan mahdollisimman hyvän kokonaiskuvan asiakkaan terveydentilasta.– Ihminen on kokonaisvaltainen. Jos kalvot kiristävät ulkoapäin, ei sisäelintenkään ole hyvä toimia. Faskioita käsittelemällä voidaankin hoitaa hyvin monia vaivoja päänsäryistä ja lihaskivuista aina ruoansulatuselimistön, keuhkojen ja virtsarakon ongelmiin, Mantila kertoo.– Kalvojen hoitaminen voi olla joskus tosi kivuliastakin, jos ne ovat tosi kireällä. Siitä kiva hoitomuoto tämä kuitenkin on, että usein vaikutus saadaan aikaan nopeasti, hän jatkaa.Perjantaina Mantila avasi yrityksensä ovet kaikille kiinnostuneille. Silloin pääsi tutustumaan muun muassa Mantilan uuteen hankintaan, Neurosonic-tuoliin. Neurosonic on suomalainen innovaatio, jonka teknologia hyödyntää kehon luonnollisia korjaavia ominaisuuksia. Tuoli lähettää kehoon matalataajuista värähtelyä, joka vaikuttaa kehoon eri ohjelman mukaan joko rentouttavasti tai aktivoivasti.– Värähtelyllä vaikutetaan kehon kautta suoraan autonomiseen hermostoon, jolloin mieli pääsee rauhoittumaan. Tuolista voi saada avun stressiperäisiin oireisiin kuten ahdistukseen ja unihäiriöihin tai jos keho muuten käy ylikierroksilla. Tuolissa on myös aktivoiva ohjelma.