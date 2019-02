Kauhajoki

Ritari-Mikke on Kauhajoen vuoden ensimmäinen vauva

Kauhajoki

– Laskettu aika

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paapan huomio.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kasvuvauhti hämmästyttää.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aatelisarvot.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

oli 31. joulukuuta. Kyllä sitä jännitettiin, että toivottavasti ei synny joulukuun puolella. Se saattaisi poikaa itseä harmittaa jonkun vuoden kuluttua, Jaakko naurahtaa.Tulija antoikin vanhempien odottaa itseään. Lopulta 50 senttiä pitkä ja 3910 grammaa painanut poika syntyi maailmaan 3. tammikuuta. Pienokainen oli vuoden 2019 ensimmäinen kauhajokelaisvauva.– Lopulta synnytys käynnistettiin ja se meni kaikin puolin mukavasti. Tai niin mukavasti kuin synnytys vaan voi mennä, Outi nauraa.Kun sairaalasta kotiuduttiin, perheen uuteen tulokkaaseen pääsi tutustumaan myös tuore isoveli Rafael (4). Hänkin oli odottanut pikkuveljen syntymää pitkään ja vanhempien mukaan hämmästyttävän kärsivällisesti.– Rafael oli alusta asti innokkaasti mukana odotuksessa. Hän oli usein mukana neuvolakäynneilläkin. Niinä kertoina, kun hän ei päässyt neuvolaan mukaan, hän kyseli, että ”Menetkö, äiti, nyt synnyttämään sitä pikkuveljeä?” vanhemmat kertovat.Rafael lupasi jo odotusaikana olla rakastava isoveli ja sitä hän on ollutkin. Mustasukkaisuuskohtauksia ei ole tullut, vaan isoveli on innolla auttamassa vauvan hoitamisessa. Hän syöttää veljeä tuttipullolla, hakee tuttia ja pitää sylissä. Vain yhtä asiaa Rafael ei pikkuveljen kanssa jaa.– Paappaa hän ei ole vielä suostunut jakamaan. Kun Jaakon isä on täällä, ei hän juuri ehdi vauvaa sylissä pitää, kun Rafael vie hänen huomionsa, Outi paljastaa.Vanhempien mukaan vauvaperheen arki on sujunut toistaiseksi varsin mutkattomasti. Vauva on kiltti ja sopiva päivärytmi on jo löytynyt.– Yöt menevät hyvin. Vauva herää kerran yössä, mutta silloinkin yleensä vasta aamusta. Rafael oli aikanaan samanlainen. Kumpikaan ei ole valvottanut, Outi toteaa tyytyväisenä.Ensimmäisiä viikkoja on helpottanut se, että Jaakko on ollut isyyslomalla vuodenvaihteesta lähtien.– On ollut mukavaa, kun on saanut olla koko ajan paikalla. Etukäteen vähän jännitin sitä, kuinka paljon elämä muuttuu vauvan myötä, mutta entistä parempaahan se vain on kahden lapsen kanssa, Jaakko toteaa.Vauva on pian kuukauden ikäinen ja vanhempien mukaan muuttunut jo paljon. Vastasyntyneestä on kasvanut vauva, joka valveilla ollessaan ihmettelee maailmaa silmät suurella. Hämmästyttävintä on kuitenkin se, miten nopeasti Rafaelista kasvoi isoveli.– Tuntuu siltä, että Rafael kasvoi valtavasti sinä aikana, kun olimme sairaalassa. Hänestä tuli kerralla iso poika, vanhemmat hämmästelevät.Nimeä perheen pienokainen ei ole vielä saanut. Ristiäisiä vietetään helmikuun 17. päivä.– Nimi on kyllä jo tiedossa, mutta se on salaisuus. Rafael on jo antanut pikkuveljelle oman nimen. Hänen mukaansa vauvasta tulee Ritari-Mikke, vanhemmat nauravat.– Me ollaan iskän kanssa kuninkaita ja äiti on prinsessa, Rafael selventää perheen jäsenten aatelisarvoja.