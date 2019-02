Kauhajoki

Jenna odottaa esikoistaan rauhallisena

Kauhajoki

Jalasjärven Koskuelta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

kotoisin oleva ja Jenna ja Ikkeläjärvellä kasvanutmenivät naimisiin viime elokuussa. Lokakuussa uusi perheenjäsen ilmoitti tulostaan.– Raskausaika on tähän asti mennyt hyvin. Ei ole ollut pahoinvointia ja päänsärkykin taitaa mennä kattojen pesussa kurkottelun piikkiin. Ainut, mitä olen huomannut, on hengästyminen kun olen kova puhumaan, juuri rakenneultrasta tullut Jenna kertoo.Vaikka kesäkuussa syntyvä lapsi on pariskunnan ensimmäinen, ei tulevaa äitiä jännitä. Lasten hankkiminen oli nuorelleparille itsestään selvää ja esikoiselle saa tulla sisaruksiakin.– Taloon tehtiin sen verran huoneita, että niihin saa tulla asukkaita.Nimeäkin vauvalle on etsitty ja löydettykin, mutta rakenneultran jälkeen tilanne ei ollutkaan niin selvä kuin oli ajateltu.Asiointi neuvolassa on sujunut hyvin. Ainut hankala kohta on ollut löytää hyvis.fi -sivustolta oikea lomake asiointia varten.Nuorellaparilla on asiat mallillaan, sillä kummallakin on Kauhajoella vakituinen työ. Jenna Ikkeläjärvi käy Kalkunmäessä Attendon kuntoutumisyksikössä, jonne hän pääsi heti valmistuttuaan sairaanhoitajaksi vuosi sitten jouluna.– Nyt oikein ihmettelen, miten ehti ja jaksoi kaikkea, kun talon rakennus ja opiskelu olivat samaan aikaan.