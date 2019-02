Kauhajoen Naisvoimistelijoilla on liikuntaryhmiä kaikenikäisille

Kauhajoki

sai nyt uuden puheenjohtajan, kun seuraa 12 vuotta luotsannutsiirsi valtikan– Aloitin puheenjohtajanajälkeen. Silloin oli heti järjestettävänä seuran 80-vuotisjuhlat. Yhdistyksen johtokunnassa on ollut perinteisesti pitkäaikaisia ja aktiivisia jäseniä. Minulla on todella hyvä fiilis, että Mäki-Kala suostui uudeksi puheenjohtajaksi, jatkoi Niemi.Niemi on nyt varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja. Mäki-Kala on ollut seuran johtokunnassa vuodesta 2012.– Olen tähän saakka ollut lasten ja nuorten LANU-liikuntavastaava. Tuli vain tunne, että se riitti. Valmistauduin puheenjohtajuuteen vuoden ajan.LANU-liikuntavastaavia ovat nytja. Aikuisten liikunnan AILI-liikuntavastaavia ovatja Maarit Niemi. Johtokuntaan kuuluvat myösjaKauhajoen Naisvoimistelijoiden jäsenmäärä on yli 300. Yli 15-vuotiaille on muun muassa kahvakuulatreenejä, kuntojumppia, lavis-lavatanssijumppa ja tehomix-ryhmä.– Aikuisten tanssillisen voimistelun ryhmä aloitettiin vuosien tauon jälkeen uudelleen. Valtaosa aikuisten ohjaajista on ollut toiminnassamme mukana todella pitkään. Suomen Voimisteluliitto Svolilla on hyviä koulutuksia. Peruskoulutusten jälkeen voi jo nuorena lähteä suuntautumaan ohjaajan tai valmentajan urapolulle.Monissa ryhmissä sykkeet pysyvät matalina. Tehomixissä on toisin.– Nimensä mukaisesti siinä mennään rankemmin. Olen vetänyt harjoituksia luulot pois -periaatteella, Tabata-hikitreeninä, että ensin mennään 20 sekuntia täysillä ja sitten on 10 sekunnin tauko. Liikesarjat tehdään tuolla periaatteella kahdeksan kertaa ennen minuutin taukoa, Strang kertoi.Alle 15-vuotiaille on muun muassa telinevoimistelua, temppurataryhmä ja tanssillisen voimistelun ryhmiä. 12-15-vuotiaiden Freesiat-kisajoukkue on tehnyt yhteistyötä koripalloilijoiden ja lentopalloilijoiden kanssa.– Telinevoimistelun aloitimme kovan kysynnän vuoksi. Ryhmiin on tullut väkeä muualtakin kuin Kauhajoelta. Telinevoimisteluharjoitukset ovat avoimia tytöille ja pojille.jaohjaama 7-9-vuotiaiden ryhmä on täynnä, muttajavalmentamaan 2005-09-syntyneiden ryhmään mahtuu lisää osanottajia, naiset vinkkasivat.Strang työskentelee yhteiskoulussa opettajana. Lapsilla ja nuorilla on älylaitteiden yleistymisen myötä vähentynyt liikkuvuus, joka on yksi kunnon osa-alue.– Entistä jumiutuneempia selkiä ja takareisiä näkyy joka vuosi enemmän ja enemmän. Jotkut lapset eivät pysty istumaan lattialla 90 asteen kulmassa. Naisvoimistelijoiden ryhmissä on kiva valmentaa lapsia, kun he ovat loistavassa kehitys- ja herkkyyskaudessa ja heidän liikkuvuuttaan voi kehittää.Mäkiranta meni Kauhajoen Naisvoimistelijoiden ryhmään ensimmäisen kerran kolmivuotiaana.– Lasten jumpan jälkeen löytyy innostuksen säilyessä ryhmiä jokaiselle ikätasolle. Omat tyttöni voimistelevat ja heistä toinen toimii myös valmentajana. Nyt sydäntäni lähellä on etenkin tanssillinen voimistelu. Siinä koukuttaa liikkeiden pehmeys ja virtaviivaisuus.