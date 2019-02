Kauhajoki

Painonnosto kehittää ominaisuuksia monipuolisesti

Kauhajoki

Aron teollisuustiloissa

16-vuotiaana 125 kiloa

painonnostoa harrastavien ikähaitari on suuri. Siellä harjoittelivat samana tiistai-iltana muun muassa 7-vuotias, 10-vuotias, kisakokemusta jo kerryttänyt 12-vuotiassekä 70-vuotias– Olen käynyt täällä viikoittain yli kuukauden ajan. Halusin tulla kokeilemaan lajia, kun minulla ei ole tiistaisin muita harjoituksia. Nostotekniikoiden oppiminen ei ole ollut kovin vaikeaa. Harrastan myös pesäpalloa, sählyä, hiihtoa ja kilpapyöräilyä, Niilo mainitsi.Lapsia, nuoria ja tarvittaessa myös vanhempia ja joukkuelajien urheilijoita teollisuustiloissa valmentavat ja ohjaavat esimerkiksija. He tietävät monien yhä sekoittavan painon- ja voimanoston.– Niissä on keskenään yhtä paljon samaa kuin on keskenään kori- ja jalkapallossa.Painonnostossa levytanko ja painot nostetaan maasta suorille käsille tempauksessa ja työnnössä. Voimanostossa nostomuodot ovat jalkakyykky, penkkipunnerrus ja maastaveto. Teollisuustiloissa on lapsia varten harjanvarsi, johon on laitettu vaneripainot. Ne painavat yhteensä pari kiloa.– Jotkut luulevat, etteivät lapset voisi harrastaa painonnostoa. Lajin voi aloittaa molemmin puolin kymmentä vuotta. Lapsena oppii helposti oikeanlaiset tekniikat. Moni palloilulajien harrastaja aloittaa painonnostoharjoittelun vasta 16-17-vuotiaana. Heillä menee silloin aika tekniikan opetteluun eivätkä he saa harjoittelusta tehoja irti, Niemenmaa ja Antila tiesivät.He olivat äskettäin Tampereella valmentajakoulutuksessa.– Olin hiljattain myös voimaseminaarissa Kuortaneella. Siellä Suomen olympiajoukkueen lääkäri sanoi mielipiteenään, että painonnosto pitäisi ottaa pakolliseksi lajiksi alakoulun lopussa ja yläkoulun alussa. Silloin voisi opettaa keppijumpalla tekniikoita, ja ennaltaehkäistäisiin aikuisiänkin selkävaivoja. Sitten voisi siirtyä nostamaan juniorien rautatankoja, Niemenmaa mietti.Hän ja Antila huomauttivat, ettei painonnostotankoja saa nostettua huonolla ryhdillä. Painonnosto sopii lähes kaikkien lajien oheisharjoittelumuodoksi.– Lihaksistoa tasapuolisesti kehittävä laji kehittää voimaa, nopeutta, räjähtävyyttä, rytmikykyä, liikkuvuutta, vartalonhallintaa ja koordinaatiota. Se on paljon enemmän taiteilua kuin voimalla runttaamista. Painonnostossa pitää käyttää koko vartaloa ja siksikin lajin voi mielestämme rinnastaa hyvin pitkälti voimisteluun.aloitti painonnostoharrastuksen 12-13 vuoden tauon jälkeen uudestaan.– Käyn harjoittelemassa pari kertaa viikossa. 17 vuotta sitten oli paljon nostajia ja silloin kauhajokelaisten joukkue voitti peruskoululaisten valtakunnallisen mestaruuskisan. Olin silloin kuudesluokkalainen. Joitakin vuosia myöhemmin tein 16-vuotiaana työnnössä tuloksen 125 kiloa, Oja-Nisula muisteli.Mestaruusjoukkueessa nostivat myös muun muassa yhä painonnostoa harrastavatja