Kauhajoki

Nuoret halutaan aktiivisesti mukaan seurakunnan toimintaan

Kauhajoki

Kauhajoen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tärkeitä painopistealueita.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nöyrä puheenjohtaja.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkovaltuusto piti valtuustokauden ensimmäisen kokouksen. Kirkkovaltuustoa edelliset kaksi kautta johtanutesitti keskustan ryhmän puolesta valtuuston uudeksi puheenjohtajaksi Tuomas Koivuniemeä, joka valittiin tehtävään yksimielisesti vuosiksi 2019-20. Kokoomuksenehdotti valtuustoryhmänsä jäsenistä varapuheenjohtajaksi Antti Niemi-Aroa. Yksimielisesti luottamustoimeen valitulle Niemi-Arolle varapuheenjohtajakausi on kolmas.Nummijoki valittiin yksimielisesti kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi. Neuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.Päivi Nummijoki sanoi valtuustoryhmässä olleen useita puheenjohtajaehdokkaita. Valintaa oli mietitty tarkasti seurakunnan toiminnan kannalta. Johtoryhmä haluaa suunnitella taloutta ja toimintaa pitkällä tähtäimellä. Seurakunnan johtoryhmään kuuluvat luottamushenkilöistä valtuuston puheenjohtajisto ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä kirkkoherra ja talouspäällikkö.– Joulukuussa hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma. Vuoden 2019 painopistealueista kaksi ensimmäistä ovat kaste ja kummius sekä nuoret aikuiset. Nuo painopisteet on tärkeää suunnata pitkälle tulevaisuuteen. Yleisesti on nähty, että seurakunnan toimintaa tulee suunnitella sellaiseksi, että nuorempi sukupolvi saadaan nykyistä aktiivisemmin mukaan, Nummijoki totesi.41-vuotias Koivuniemi on keskustan valtuustoryhmän mielestä sopiva henkilö jakamaan johtoryhmän nuoremman sukupolven ajatuksia yhteisen suunnittelun avuksi.– Koivuniemen elämänarvot ovat siihen tehtävään sopivat, kuten meidän kaikkien. Yksi monista perusteluista on se, että hänellä on ammattinsa ja työpaikkansa puolesta laaja näkemys Kauhajoen asioista, kuten myös yhteiskunnallisista asioista.Tuomas Koivuniemi on Kauhajoen Kunnallislehti Oy:n toimitusjohtaja ja Kauhajoki-lehden päätoimittaja. Hän on ensimmäistä kautta kirkkovaltuustossa. Viime vaalikaudella hän kuului seurakunnan lapsityön johtokuntaan.– Olen nöyrä puheenjohtajaesityksen ja -valintani edessä. Olen uusi kirkkovaltuutettu, mutta voin sanoa, että olen seurannut kirkollista elämää pitkään sekä lapsuuden kodissani, perheessäni että työssäni. Kauhajoen seurakunnalla on paljon haasteita, kuten kirkolla on yleensäkin tässä ajassa. Ihmisten arvot ovat muutoksessa ja monet taloushaasteet koskevat myös kirkkoa, hän tiesi.Koivuniemi on havainnut, että ihmisten sitoutuminen seurakuntien tekemään työhön on vähän heikentynyt.– Toivon mukaan menemme yhdessä eteenpäin hoitaen niin maalliset ja hallinnolliset asiat, mutta muistamme myös sen, että olemme tässä työssä seurakuntalaisten palveluksessa, puheenjohtaja sanoi muille kirkkovaltuutetuille.Koivuniemi on viiden lapsen isä. Kirkon lapsi- ja perhetyö ovat lähellä miehen sydäntä.– On tärkeää vaalia uskoa Jumalaan ja sanaan sekä tukea perheitä hengellisessä kasvatustyössä jo elämänpolun alusta saakka.