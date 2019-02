Kauhajoki

Kauhajoen lukiolla vieraita Latviasta, Portugalista ja Espanjan Ibizalta

Kauhajoki

Kansainväliset vieraat

Teemana matkailureitit.

Jatkoa suunnitellaan.

toivat tammikuulla Kauhajoen lukiolle raikkaan tuulahduksen maailmalta. Erasmus+ -hankkeen tiimoilta koululla vieraili yhteensä kaksikymmentä opiskelijaa ja kahdeksan opettajaa Latviasta, Portugalista ja Espanjan Ibizalta. Kyseessä on opetushallituksen koordinoima hanke, jonka pääosassa on opiskelija- ja opettajavaihdot.– Hanke on alkanut syyskuussa 2017. Olemme vierailleet jo Portugalissa ja Latviassa ja nyt on meidän vuoromme isännöidä ryhmää täällä Kauhajoella. Maaliskuulla menemme vierailulle Ibizalle. Yhdellä vierailulla on mukana yleensä kaksi opettajaa ja kuusi oppilasta yhdestä maasta, kertoo hankkeen yhteyshenkilönä toimivaLukion opettajista hanketiimissä Tolvasen lisäksi ovatjasekä rehtoriTolvanen kertoo, että hankkeen teemana on matkailu ja tänä keväänä huomion kohteena ovat erityisesti matkailureitit. Hankkeessa pyritään hyödyntämään uutta teknologiaa tekemällä digitaalisia matkailuesitteitä, joissa hyödynnetään laajennettua todellisuutta.– Olemme tehneet digitaalisia esitteitä Blipparilla, joka on kuvantunnistukseen perustuva sovellus. Blippariin tallennetaan kuva tietystä kohteesta ja siihen lisätään linkkejä. Ajatuksena on, että matkailukohteessa vieraileva turisti voi ottaa kuvan kohteesta omalla puhelimellaan, Blippar tunnistaa kuvan ja tarjoaa kohteesta lisätietoa, Tolvanen selittää.Viisipäiväiseen vierailuun mahtui monenlaista ohjelmaa. Kansainvälisille vieraille esiteltiin muun muassa Vaasaa, Raippaluodon saaristoa, Kyrönjokea ja Lauhanvuorta sekä Geopark-hanketta. Suomalaisten suosimat talviurheilulajit tulivat tutuiksi, kun vieraat pääsivät hiihtämään, laskettelemaan ja luistelemaan. Monille kokemukset luistimilla ja suksilla olivat ensimmäiset ja siten ikimuistoiset. Kauhajoella vierailtiin myös kaupungintalolla, kirkossa, Valkoisessa Puussa sekä koripallo-ottelussa.Tolvasen mukaan suuren porukan isännöinti on ollut osittain työlästä, mutta myös erittäin antoisaa. Eniten aikaa vei vierailukohteiden ja aikataulujen sopiminen. Vierailta sekä heidän kauhajokelaisilta isäntäperheiltään saatu palaute on ollut erittäin positiivista.– Kylmyys oli toki aluksi vieraillemme shokki, mutta muuten olemme saaneet oikein hyvää palautetta. Myös isäntäperheiden kanssa kaikki sujui hyvin, Tolvanen kertoo.Jotain onnistuneesta hankeyhteistyöstä kertoo sekin, että Kauhajoen lukiota on jo pyydetty mukaan pariin muuhunkin hankkeeseen.– Meillä on viritteillä kaksi jatkohakemusta, ja mikäli ne menevät läpi, alkavat hankkeet ensi syksynä. Meitä on pyydetty nyt kahteen eri porukkaan mukaan, mikä tietysti kertoo siitä, että olemme olleet hyvä ja luotettava hankekumppani. Lukiomme vetovoiman kannalta on tärkeää, että meillä on tätä kv-toimintaa, Tolvanen päättää.