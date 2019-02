Kauhajoki

Markku Vanhanen on ollut kuntalaisten palveluksessa lähes neljä vuosikymmentä

Kauhajoki

Pohjois-Pohjanmaalla

Yhdessä eteenpäin

Kohti uusia haasteita.

Investointeja tulevaisuuteen.

Työ on ollut mielekästä.

Utajärvellä 1954 syntynytopiskeli Oulun yliopistossa aluemaantiedettä, sosiologiaa, kansantalous- ja tilastotieteitä valmistuen filosofian maisteriksi 1979. Ensimmäinen työpesti valmistumisen jälkeen oli Oulunjokilaakson joukkoliikennesuunnittelijan tehtävä.– Joukkoliikenteen järjestelyihin ja taksikyyteihin liittyvät kysymykset ovat tavalla tai toisella kulkeneet mukana myöhemminkin virkauralla.Pitkä kuntaura käynnistyi 1982 pohjoispohjalaisessa Pyhäjärven kunnassa, mihin hänet palkattiin asunto- ja suunnittelusihteeriksi. Kaivos- ja teollisuuspaikkakuntana tunnetussa kunnassa oli 1980-luvulla kova vuokra-asuntopula, jota hän oli ratkomassa. Nuori kuntavirkamies toimi samaan aikaan myös työntekijöiden henkilöstöyhdistyksen puheenjohtajana ollen neuvottelemassa palkka- ja työehtoasioista kuntatyönantajan kanssa.– Joskus noita neuvotteluita käydessä pohdin, että jos joskus olen tuolla vastapuolella, hoitaisin tehtävää aivan eri tavalla kuin silloinen vastapuoli.Muutaman vuoden kuluttua tehtävä vaihtui henkilöstö- ja suunnittelusihteeriksi sekä myöhemmin Pyhäjärven hallintojohtajaksi. Vanhanen olikin sitten tuossa tehtävässä työnantajan edustaja, joten omat periaatteet tulivat testiin. Työnantajan edustajan roolissa hän on toiminut Kauhajoellakin.– Olen pitänyt tärkeänä, että henkilöstön kanssa on hyvät ja luottamukselliset suhteet, jolloin vaikeitakin asioita voidaan ratkoa yhdessä. Toinen osapuoli ei voi, eikä sen kannatakaan sanella, vaan yhdessä kannattaa löytää ratkaisuja, joilla päästään eteenpäin, hän sanoo.Tietotekniikka alkoi tehdä tuloaan kuntiin 1980-luvulla. Vanhasen mukaan Pyhäjärvellä tietotekniikan käyttöönottoa kuntahallinnossa ja työntekijöiden oppimista tuettiin siten, että kunta hankki itselleen ja myös työntekijöille kotiin atk-laitteet, jolloin oppi meni nopeasti perille ja työn tehokkuus parani.– Kuntakentällä on neljän vuosikymmenen aikana tapahtunut suuria mullistuksia, joista tietotekniikan tulo oli ensimmäinen. Myös kuntien talousjärjestelmissä ja johtamismalleissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia kuntalaista puhumattakaan.Pyhäjärvi oli usean muun pohjoispohjalaisen kunnan tapaan merkittävä omistaja Revon Sähkö Oy:ssä. Kunnat luopuivat omistuksistaan 1990-luvulla, joten sijoitustoiminnasta tuli yksi osa Vanhasen silloista työnkuvaa. Myöhemmin samoista opeista on ollut hyötyä Kauhajoella, kun on kaupungissa on pohdittu Fortumin ja Nesteen osakkeiden kohtaloa sekä sijoitussalkkujen painotuksia.Markku Vanhanen avioitui vuonna 1979 hammaslääkäriksi opiskelleenkanssa. Perheeseen kuuluvat vuonna 1986 ja 1990 syntyneet pojat. Pyhäjärveltä perhe muutti Kauhajoella vuonna 2002, kun Aune Vanhanen tuli tänne hammaslääkärin virkaan ja Markku Vanhanen kaupunginkamreerin tehtävään tammikuussa 2003.– Meillä tuli siinä kohtaa ajatus, että voitaisiin työpaikkaa vaihtaa, kun lapsetkin olivat jo isompia. Kotiuduimme hyvin Kauhajoelle, sillä täällä oli ja on edelleen hyvät harrastamisen mahdollisuudet.Kauhajoen kaupungin palveluksessa mies on toiminut kaupunginkamreerina, talousjohtajana ja hallintojohtajana. Pyhäjärveltä tutut tietojärjestelmä- ja tietotekniikkakuviot saivat jatkoa, kun Suupohjan alueen kunnat ryhtyivät rakentamaan yhteistä Seutupalvelukeskusta (SPK), minkä siipien alle siirrettiin palkka- ja taloushallinnon tehtävät, tietotekniikka- ja puhelinjärjestelmien tukipalvelut.– Samaan aikaan käynnistyi Suupohjan Seutuverkon rakentaminen, joka helpotti tietojärjestelmien käyttöä ja yhteistyön syventämistä.Vanhanen toimi SPK:n hallituksen puheenjohtajana viime vuoteen saakka. SPK on ottamassa uutta askelta, sillä se on fuusioitumassa pääosin Järviseudun alueella toimivan ja vastaavia tehtäviä hoitavan Järvinet Oy:n kanssa.Vanhasen mukaan Kauhajoen ja lähikuntien yhteistyössä on saatu paljon aikaan. SPK:n ja Suupohjan Seutuverkon ohella hän nostaa esiin Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (LLKY).– Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat täällä suuret, sillä 1990-luvun laman jäljiltä työttömyys on ollut korkea, väestö ikääntynyttä ja sairastavuusindeksi on korkea. Seinäjoella sairastavuusindeksi on 98 ja meillä 118, joten sote vaatii panostuksia jatkossakin.Kauhajoki on joutunut viime vuosina painimaan taloutensa kanssa. Osasyy talousongelmiin on sillä, että valtiovalta leikkasi rahoitustaan varsinkin vuosikymmenen alkupuolella.– Kaupunki on joutunut sopeuttamaan toimintaansa, mutta isoilta irtisanomisilta on vältytty. Toki olemme investoineet esimerkiksi kouluihin ja päiväkoteihin ym. yli 50 miljoonaa euroa, mikä on panostusta tulevaisuuteen, hän uskoo.Kauhajoki on oman alueensa julkisten ja kaupallisten palveluiden keskus. Vanhasen mielestä kaupungin etäisyys maakuntakeskus Seinäjoesta on ollut etu palveluiden säilymisen näkökulmasta.Markku Vanhanen on toiminut pitkään kaupungin omistamien osakkeiden edustajana Kauhajoen Kunnallislehti Oy:n hallituksessa ja sen varapuheenjohtajana.– Kauhajoki-lehti on kaupungin ja kaupunkilaisten oma lehti, jolla on tärkeä merkitys kauhajokisten asioiden ja tapahtumien esiin tuojana. Maakunta- ja muut lehdet eivät kirjoita kaupungin elämästä niin paljoa kuin paikallisten ihmisten lähellä elävä paikallislehti. Lehti on myös viime vuosina tehnyt uusia ja valtakunnallisesti noteerattuja avauksia, mistä yksi esimerkki on yhteistyö Helsingin Sanomien kanssa.Vanhanen on aktiivinen kulttuurin ja liikunnan harrastaja. Mies on aktiivinen kuorolaulaja, intohimoinen golfari ja keilaaja, minkä lisäksi lions club -toiminta on hänen sydäntään lähellä.– Työ julkishallinnon parissa on ollut mielekästä, enkä olisi aikoinaan opiskelemaan lähtiessäni uskonut, mitä tulen työkseni tulevaisuudessa tekemään. Ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen on ollut hienoa tehdä työtä, hän päättää.