Kauhajoen Yrittäjät ry palkittiin Suomen Yrittäjät ry:n Vaikuttajafoorumissa Vuoden vaikuttaja 2018 -palkinnolla.

Kauhajoki

Kauhajoen Yrittäjät ry palkittiin Suomen Yrittäjät ry:n Vaikuttajafoorumissa Vuoden vaikuttaja 2018 -palkinnol

Kauhajoki

Vuoden vaikuttajana

Hiljaista työtä.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osaamista esiin.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oma elinkeinoasiamies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

palkitaan yhdistys, joka on vaikuttamistyöllään parantanut jäsenyritysten toimintaympäristöä. Kauhajoen Yrittäjät on saanut vaikuttamisellaan aikaan useita positiivisia muutoksia, sillä esimerkiksi yritysten osaamiskartoitukset auttavat niitä ennakoimaan työvoiman kohtaanto-ongelmaa. Kauhajoella yrittäjäyhdistys on osallistunut valtakunnalliseen ja alueelliseen koulutuspoliittiseen vaikuttamiseen muun muassa keräämällä tietoa yrittäjien valmiuksista osallistua ammatillisen koulutusuudistuksen toteuttamiseen alueella.Yhdistys on ollut myös aktiivinen yhteistyön tekijä kaupungin suuntaan, mikä on tuottanut hedelmää.– Vaikuttamistyö on hiljaista työtä, jota tehdään usein taustalla. Kauhajoella on ollut jo pitkään hyvää yhteistyötä yrittäjäyhdistyksen ja kaupungin välillä muun muassa keskustan kehittämistyössä ja hankintapolitiikan muuttamisessa yrittäjämyönteisemmäksi. Olemme myös yhdessä muiden alueen yrittäjäyhdistysten ja kuntien kanssa ajaneet Tokerotien parantamista ja leventämistä, sillä se on alueen yritysten kuljetuksille tärkeä liikenneväylä. Hyvää tukea olemme vaikuttamistyöhön saaneet Etelä-Pohjanmaan Yrittäjiltä ja hienoa, että työmme on huomattu Helsingissä, Rinta-Valkama toteaa.Rinta-Valkaman mukaan palkinto antaa lisäpontta jatkaa yhteistyötä kauhajokisen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin hyväksi.– Yrittäjille tämä on positiivinen viesti siitä, että kannattaa olla Kauhajoen Yrittäjien jäsen, hän päättää.Kauhajoen Yrittäjät viettää tänä vuonna 85. juhlavuottaan. Puheenjohtajan mukaan kaupungin yritysten tunnelma ja tilanne on myönteinen.– CLT Plantin tehdas on aloittanut toimintansa ja viime vuonna 30-vuotistaivaltaan juhlinut Pinomatic menestyy, mitkä kertovat alueen puu- ja metsäalan sekä teknologian osaamisesta.Rinta-Valkaman mielestä kaupungissa kannattaisi rakentaa clt-puusta joku julkinen rakennus, kuten hammashoitola.– Se olisi mallikappale, joka olisi sopisi paikallisen osaamisen markkinoinniksi.. Seutukunnalla on parhaillaan mietinnässä Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymän (SEK) uudelleen organisointia. Rinta-Valkama pohtisi, voisiko elinkeinotoimi olla jatkossa osa Kauhajoen kaupungin organisaatiota ja muut alueen kunnat ostaisivat tarvitsemansa palvelut kaupungilta.– Se olisi suoraviivaista, eikä olisi liikaa hallintoa ja muuta ylimääräistä byrokratiaa. Jos aikoo Kauhajoki olla kehittyvän seudun keskus, tulisi sillä olla oma elinkeinoasiamies, joka keskittyy yritysten asioihin, kasvun luomiseen ja niiden elinvoiman kehittämiseen. Tärkeää on saada myös alueen markkinointi lyöntiin niin, että kehutaan toinen toistaan ja tuodaan esille alueen osaamista.Yrittäjäyhdistys on tärkeä yhdysside.– Olemme saaneet kiitosta aktiivisesta toiminnasta, mistä tämä palkintokin kertoo. Yrittäjien iltamat ja koulutukset sekä aamukahvitapahtumat ja Y-juhlat ovat tuoneet myönteistä palautetta.