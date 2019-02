Kauhajoki

Kauhajoen Vanhaintuen voitot käytetään vanhusten hyvinvointiin

Kauhajoki

Männikönkodissa

Elämän makua.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voitot vanhusten hyväksi.

Hyvä mieli.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

kokoonnuttiin juhlavissa tunnelmissa Kauhajoen Vanhaintuki ry:n naistoimikunnan kunniaksi. Tilaisuudessa palkittiin sekä Vanhaintuen että Vanhaintuen naistoimikunnan pitkäaikaisia tekijöitä aktiivisuudesta tärkeän työn parissa. Kauhajoen Vanhaintuen hallituksen puheenjohtajasekä toiminnanjohtajajakoivat ansioituneille tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit.Marja Kivilahti kertasi juhlapuheessaan, mitä kaikkea naistoimikunnan tekemä vapaaehtoistyö pitää sisällään. He muun muassa ulkoilevat vanhusten kanssa sekä auttavat kauppa-, optikko- tai apteekkikäynneillä.Naistoimikunta järjestää vanhuksille myös viriketoimintaa ja kerää myyjäisin ja muin tempauksin varoja, joilla tehdään muun muassa tarpeellisia vaate- tai laitehankintoja. Kivilahti kiitti naistoimikunnan jäseniä heidän tärkeästä panoksestaan vanhusten hyvinvoinnin edistämisessä. Hän totesi, että naistoimikunnan tekemä työ on pelastanut monen vanhuksen päivän ja monia tilanteita, mutta varmasti antanut myös takaisin päin.– Uskon, että myös te olette saaneet paljon takaisin. Monia kertomuksia ja juttuja, jotka vain te olette kuulleet. Kohtaamisia ja halauksia. Itkuja ja onnen kyyneleitä. Se on tätä elämää. Sellaista elämää, jota eivät mitkään robotit tai automaatit kykene korvaamaan, hän lausui.Viimeisten viikkojen aikana eri medioissa esillä olleet negatiiviset uutiset vanhustenhoidon tilasta suurissa hoiva-alan yrityksissä nousivat ajankohtaisena aiheena esiin myös juhlapuheessa. Kivilahden mukaan on tärkeä huomata, että yksityisellä puolella on hyvin erilaisia toimijoita. Esimerkiksi Vanhaintuen kaltaiset yhdistykset toimivat täysin eri periaatteilla kuin nyt kohun keskellä olevat isot hoivayhtiöt.– Kaiken myllerryksen keskellä en voinut olla tuntematta suurta ylpeyttä meidän yhdistyksestämme. Meidän yhdistyksemme voitot käytetään yhdistyksen kehittämiseen ja sitä kautta suoraan vanhusten hyvinvointiin. Vanhaintuen pitkät perinteet ovat perustuneet muuhun kuin ylimääräisen voiton tavoitteluun, Kivilahti totesi.Pitkään vapaaehtoistyötä naistoimikunnassa tehnytlausui tilaisuudessa kiitoksen kaikkien kunniamerkkien saaneiden puolesta. Hän nosti esiin Kauhajoen Vanhaintuki -yhdistyksen hiljattain saamat suomalaisen työn Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -tunnustukset ja huomautti, että Kauhajoella on tehty hyvää hoivatyötä niin, että se on samalla myös yhteiskunnallisesti hyvää työtä.Kiviluoma yhtyi Kivilahden arvioon siitä, että vanhusten parissa tehty vapaaehtoistyö antaa myös tekijälleen paljon.– Ihminen on silloin onnellinen, kun saa tehdä työtä, jonka kokee tärkeäksi. Tämä on erittäin tärkeää työtä ja se antaa niin hyvän mielen, hän totesi.Kunniamerkkien saajat:Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein:Raija Kiviluoma, Katariina Kunnaspuro, Esko OjalaSuomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali:Katri Jaskari, Kirsti Rotola-Pukkila, Riitta SalokuuttiSuomen Valkoisen Ruusun mitali:Anneli Hannuksela, Mirjami PeltonenPitkäaikaisesta vapaaehtoistyöstä muistettiinEeva-Liisa Arolaa ja Sisko Kenttaa