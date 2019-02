Kauhajoki

Ikonimaalauksessa ei ole sijaa sooloilulle

Kauhajoki

– Näyttelyssä on

Maalaaminen on matka.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kurinalaisuus kiehtoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

noin viisikymmentä työtä. Toinen mokoma löytyy kotoa. En osaa edes arvioida, kuinka paljon ikoneja olen elämäni aikana tehnyt. Varmasti satoja, Suikki toteaa.Hän kertoo tutustuneensa ikonien maailmaan ensimmäistä kertaa 1970-luvun lopulla kansalaisopiston kurssilla. Kurssille hän lähti ystävänsä pakottamana, sillä osallistujista oli pulaa. Tuolloin Suikki ei tarkalleen tiennyt, mihin lähti mukaan, mutta sille tielle hän jäi.– Eräs ihminen sanoi kerran, että ikonin maalaaminen on matka, ja niin se on. Tykkään tarinoista ja siitä, että kaikkeen liittyy jokin juttu. Ikonit perustuvat aina johonkin Raamatun tarinaan, pyhiin tai ortodoksiseen kirkkoon, Suikki toteaa.Vuosien saatossa harrastus vei mukanaan erilaisille kursseille uutta oppia hakemaan. Lopulta eläkkeelle jäätyään Suikki alkoi itsekin opettaa ikonimaalausta kansalaisopistossa.– Olen opettanut yhdeksän vuotta, mutta nyt aion lopettaa. Opettaminen on ollut todella antoisaa ja olen oppinut itsekin paljon. Nyt on kuitenkin aika antaa tilaa uusille mahdollisuuksille, hän pohtii.– Maalaamista en toki lopeta. En ole siinä läheskään valmis, enkä sellaiseksi koskaan tulekaan. Intoa maalaamiseen on valtavasti, hän jatkaa.Koska ikonilla on tärkeä asema ortodoksisen kirkon julistustehtävässä, ei ole yhdentekevää, kuinka niitä maalataan. Ikoneja määrittää tarkat säännöt siitä, millaisia kuvia, miten ja millä väreillä maalataan. Sooloilulle ei ole sijaa.– Pidän ikonimaalauksen kurinalaisuudesta. En ole taiteilija, enkä tykkää lähteä tyhjästä suunnittelemaan. Ikonit ovat toisintoja, mutta jokainen työ on kuitenkin erilainen. Tekijän kädenjälki näkyy.Ihan hetkessä ikoni ei synny, vaan sen tekemiseen kuuluu monia eri vaiheita. Ikonin puupohjaa käsitellään ensin liimalla, jonka jälkeen päälle liimataan sideharso tai ohut kangas. Liitujauho-vesi-liivakko-seosta suditaan kankaan päälle vielä 6-8 kerrosta, jonka jälkeen pohja hiotaan ensin hiekkapaperilla ja vielä veden avulla. Kuva piirretään ensin paperille, mistä se siirretään puupohjalle, jonka jälkeen päästään varsinaiseen maalausvaiheeseen.– Ikonia maalataan aina varjosta valoon, eli tummin kerros ensin ja siitä lähdetään pikkuhiljaa vaalentamaan. Valmiissa työssä maalikerroksia voi olla jopa sata, Suikki kertoo.Maalikerrosten päälle tehdään vielä olifiointi eli levitetään suojaöljy, joka suojaa työtä ja kirkastaa värit. Valmiille työlle voi halutessaan hakea siunauksen.– Ikoneja siunataan ortodoksisissa kirkoissa. Se voi tuoda itselle lisää tunnearvoa, mutta siunaus ei ole pakollinen. Siunattua ikonia ei voi enää myydä, Suikki kertoo.