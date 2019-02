Kauhajoki

Kauhajoen Invalidit keskittyvät rakentamisen jälkeen edunvalvontaan

Kauhajoki

Kauhajoen Invalidiyhdistys

Edunvalvontaa

Tukitoimiin parannuksia.

Musiikkia ja tanssia.

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

on perustettu 2. helmikuuta 1969. Invalidien 50-vuotista taivalta juhlittiin näyttävästi ja suurella joukolla yhdistyksen vapaa-aikakeskus Asuulissa.Tilaisuudessa jaettiin useita Invalidiliiton myöntämiä jäsenmerkkejä pitkäaikaisille jäsenille. Lisäksi yhdistyksen hallitus palkitsi pöytäviirein aktiivisesti oman yhdistyksen toiminnassa mukana olleita. Jo kaksikymmentä vuotta yhdistyksen puheenjohtajana toiminutpalkittiin Invalidiliiton korkeimmalla tunnustuksella, kultaisella laatalla.– Onhan tämä hieno huomionosoitus. Yritimme saada näitä useammallekin jäsenellemme, mutta niitä ei tällä kertaa myönnetty kuin yksi. Minullakaan huomionosoitukseen ei riittänyt 30 vuoden jäsenyys, vaan valinnassa otettiin huomioon myös muut luottamustehtävät, kertoi muun muassa kaupunginvaltuutettuna ja vammaisneuvostossa toiminut Koivula.Juhlassa kuultiin yhdistyksen 50-vuotishistoriikki, jonka olivat tehneet sisaruksetja. Historiikkiin oli tiivistetty ansiokkaasti se, miten monenlaisia vaiheita matkan varrelle on mahtunut. Asuulin rakentamista, laajentamista ja remontointia on tehty vuosikymmenien aikana pala palalta. Koivulan mukaan nyt on aika keskittyä välillä muuhun.– Vuosien ajan koko ajan on rakennettu, mikä on oman talouden pyörittämisen ohella vienyt paljon huomiotamme. Sääntöjen mukaan yhdistyksemme tärkein tehtävä on kuitenkin edunvalvonta. Näen, että nyt, kun remontointitarvetta ei ole, voimme keskittyä enemmän siihen, Koivula totesi.Puheenjohtaja nosti esille muun muassa esteettömyysasiat, joissa invalidiyhdistyksen rooli on tärkeä.– Esteettömyys on tärkeää, mutta se ei aina toteudu. Meidän roolimme on olla kaupunkiin päin yhteydessä, että esteettömyys huomioitaisiin, kun näistä asioista päätetään. Mielestäni Kauhajoella on menty näissä asioissa paljon eteenpäin, Koivula kehui.Tilaisuudessa puhuneen kansanedustajamukaan invalidiyhdistys on Kauhajoella merkittävä hyvinvoinnin luoja ja yhteisö niille, jotka ovat syystä taikka toisesta kokeneet elämän epätäydellisyyden henkilökohtaisella tavalla. Tukiverkosto on tärkeä, sillä yhteiskuntamme vaatimukset esimerkiksi työelämässä kasvavat jatkuvasti.– Yhteiskuntamme toimii monella tavalla niiden ihmisten ehdoilla, jotka eivät ole kohdanneet onnettomuutta tai rajoitetta elämässään. Työelämän vaatimukset ovat koventuneet. Työntekijän odotetaan pystyvän tekemään täyden työviikon samalla tehokkuudella kuin työtoverinsa, Hautala totesi.Hautalan mukaan vaarana on, että nuori vammasta kärsivä jää heti valmistuttuaan työelämän ulkopuolelle, koska työpaikoilla vaaditaan heti täyttä työpanosta. Tukijärjestelmämme tapa määritellä ihmiset työllisiin, työttömiin ja työkyvyttömiin on liian karkea, sillä se jättää ulkopuolelle ne, jotka pystyisivät tekemään osa-aikaista tai kevennettyä työtä.– Työ antaa arkeen rytmin ja tuo elämään merkityksen tunnetta. Se on paras tapa ehkäistä syrjäytymistä ja ylläpitää hyvinvointia. Sekä yrityksillä että julkisilla työnantajilla tulee olla valmiutta ottaa työhön myös ihmisiä, joilla on invaliditeetti. Osatyökykyisten mahdollisuudet työskennellä vaativat parannuksia etuusjärjestelmän ja tukitoimien suhteen. Ei ole kenenkään etu, jos työkykyiset ja -tahtoiset ihmiset jäävät työtä vaille, Hautala linjasi.Invalidiliiton pääjohtajantervehdys kuultiin juhlassa videon välityksellä. Sorttiset-tanssiryhmä esitti vauhdikkaita tanssiesityksiä. Tilaisuuden musiikkiesityksistä vastasivatja. Juontajana toimi