Korisliigan tammikuun kuukauden pelaaja on Karhubasketin Okko Järvi

Tammikuussa

Komea rivi.

Sarcevic ylitti 5000 pistettä.

23 vuotta täyttänyt Järvi on espoolaisen Tapiolan Hongan kasvatti. Honkaa Järvi edusti pääsarjatasolla kaksi kautta, ennen kuin siirtyi pelaamaan Salon Vilppaaseen. Salossa hän pelasi myös kahden kauden ajan. Viime kaudella Järvi edusti Espoo Unitedia. Viime kesänä Järvi solmi Kauhajoen kanssa vuoden sopimuksen.Tammikuussa Järven tilastorivi oli kuudessa ottelussa komea. 18,8 pistettä, 5,5 levypalloa ja 3 syöttöä. Järven pisteet syntyivät myös hyvällä prosenteilla, sillä kakkoset hän upotti 64 prosentin, kolmoset 37 prosentin ja vaparit 80,7 prosentin tarkkuudella. Järvi on koko Korisliigan tarkin pelaaja kahdenpisteenheitoissa. Kauden kokonaisprosentti on 69,6. Tällä kaudella Järvi on pelannut 24 ottelua ja tehnyt tilastoihin rivin 13,2 pistettä, 3,5 levypalloa ja 2 syöttöä.Järvi on pelannut urallaan 214 pääsarjaottelua ja teki marraskuun 21. päivä ottelussa BC Nokia – Kauhajoki piste-ennätykseksi 28 pistettä. Hän on pelannut urallaan 61 maaottelua eri nuorten ikäluokissa. Järven kuukauden pelaajapalkinto luovutetaan hänelle todennäköisesti ensi lauantain kotiottelussa, jossa Kauhajoki kohtaa Tampereen Pyrinnön. Ottelu alkaa koulukeskuksen liikuntahallissa kello 17.Edellisessä ottelussa Järvi sai alavartalovamman, joka pitää pelimiehen sivussa muutaman viikon. Loukkaantuminen tapahtui harmilliseen paikkaan, sillä Kauhajoki on muutenkin tuskaillut loukkaantumisten kanssa.japelikaudet ovat päättyneet alavartalovammoihin sekäon myös ollut sivussa loukkaantumisen takia. Myöson sairaana.Kauhajoen liigamiehistön kapteeni(31) ylitti edellisessä ottelussa 5 000 pisteen rajapyykin Korisliigan runkosarjassa. Kuudetta kautta Kauhajokea edustava Sarcevic saavutti viime keskiviikkona Lapualla 500 runkosarjaottelun rajapyykin. 5 000 pistettä tai enemmän on Korisliigan historiassa tehnyt 42 pelaajaa ja 500 ottelua tai enemmän on pelannut vain 13 pelaajaa. Bojanista tulee siis 14 pelaaja, jolla on kasassa 500 ottelua.