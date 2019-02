Kauhajoki

Kauppojen yöt tehdään yhteistyöllä

Kauhajoki

Pakarin vintillä

Ulkoilmaostoskeskus

Pala kerrallaan

Uusia ideoita.

kokoonnuttiin viime viikon torstaina keskustelemaan tulevista kaupan alan tapahtumista. Kauhajoen kaupan alan kehittämistiimin kauppiaat ovat tehneet alustavia suunnitelmia vuoden 2019 tapahtumista ja nyt Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK) ja Kauhajoen kaupunki kutsuivat koolle yrittäjiä kuulemaan ja ideoimaan yhteisten tapahtumien sisältöjä. Paikalla oli parisenkymmentä eri yritysten edustajaa.Kauhajoella aiotaan jatkossa järjestää kolme kaupan alan tapahtumaa vuodessa, kaksi Kauppojen yötä sekä Black Friday. Ensimmäisen Kauppojen yön on tarkoitus olla äitienpäivää edeltävä perjantai ja toisen syyskuun viimeinen perjantai. Black Fridayta vietetään marraskuun viimeisenä perjantaina.– Tapahtumilla halutaan aktivoida kauppiaita, lisätä yrittäjien välistä yhteistyötä ja tukea kivijalkakauppoja. Tällä hetkellä on meneillään myös keskustan ja taajaman kehittämishanke. Näkisin, että yrittäjät ovat avainasemassa myös keskustan elävöittämisessä, toteaa kaupunginjohtajaKauppiasmielestä Kauhajoella on paljon aktiivisia yrittäjiä, mutta yrittäjien välistä yhteistyötä on ollut vuosien saatossa liian vähän. Kaupan alan toimijoiden yhteiset tapahtumat ja markkinointitempaukset ovat Hautamäen mukaan hieno mahdollisuus, joilla on tarkoitus saada porukkaa liikkeelle myös Kauhajoen ulkopuolelta.– Haluamme nostaa Kauhajoen profiilia alueen kaupallisena keskuksena. Yhteisellä tekemisellä on enemmän voimaa. Toiveenamme on saada tapahtumiin mukaan Kauhajoen yritykset mahdollisimman laajasti, ei vain kaupat, vaan myös ravintolat, kampaamot, kosmetologit ja muut, Hautamäki toteaa.Hän mainitsi Kauhajoen keskustan olevan kuin ulkoilmamallin ostoskeskus, monenlaista palvelua on tarjolla pienillä etäisyyksillä.– Meillä on oikeasti täällä vaikka mitä, mutta monet paikallisetkaan eivät edelleenkään tiedä kaikista palveluistamme. Tietoisuutta pitää lisätä. Tapahtumien tärkein tavoite on se, että ihmiset saadaan liikkeelle ja madalletaan sitä kynnystä poiketa sellaisissakin paikoissa, joissa ei ole ennen käynyt, hän totesi.Tapahtumien koordinointityötä hoitaa SEK. Elinkeinoasiamiesmukaan tapahtumien markkinointibudjetiksi on varattu kaupungilta 15 000 euroa, jota käytetään muun muassa yhteismainontaan ja markkinointimateriaalien hankintaan. Lisäksi mukaan lähteviltä yrityksiltä peritään osallistumismaksu, joilla katetaan yhteisiä kustannuksia.– Maksu kattaa osallistumisen kaikkiin kolmeen tapahtumaan sekä markkinointimateriaalit. Maksu määräytyy yrityksen koon mukaan ja se on niin pieni, ettei se estä ketään osallistumasta, Latikka lupaa.Tapahtumille halutaan luoda raikas ja houkutteleva ilme. Viestintäkanavista otetaan käyttöön ainakin Facebook ja nettisivut. Latikan mukaan tapahtumia halutaan kasvattaa pala kerrallaan.– Viime marraskuussa järjestetyssä Black Fridayssa oli mukana 45 yritystä. Äitienpäivän Kauppojen yöhön on tavoitteena saada 75 yritystä ja syyskuulle jo sata, hän suunnittelee.Illan aikana syntyi raikkaita ideoita. Hautamäen ajatusta ulkoilmaostoskeskuksesta haluttiin hyödyntää tapahtumien markkinoinnissa. Yhdessä mietittiin, pitäisikö tapahtumien yhteydessä keskustassa järjestää muutakin ohjelmaa. Suunnitelmissa oli myös tyhjien liikekiinteistöjen hyödyntäminen pop up -myymälöinä sekä toripaikkojen vuokraus paikallisille torimyyjille tapahtumailloiksi. Ideoitiinpa illassa myös keskustassa tapahtumailtoina liikennöivästä kaupunkijunasta.