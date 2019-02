Kauhajoki

Kauhajoen ja Teuvan Martat juhlivat yhdessä Marttaliiton 120-vuotista taivalta

Kauhajoki

Marttaliitto

täyttää tänä vuonna 120 vuotta. Tammikuun viimeisenä päivänä juhlahuipennuksena vietettiin Maailman suurinta marttailtaa. Kauhajoen Komiat Martat kokoontui marttailtaan Asuuliin Teuvan Marttojen kanssa. Paikalla oli nelisenkymmentä eri-ikäistä marttaa.Naapuriyhdistykset ovat hyvin eri-ikäisiä, sillä Komiat Martat ovat 17-vuotiaina vasta täysi-ikäisyyden kynnyksellä, kun Teuvan Martat viettävät ensi vuonna jo 110-vuotisjuhlaansa. Molemmilla yhdistyksillä on aktiivista toimintaa.Kauhajoen martoilla on kaksi isoa varainkeruutapahtumaa vuodessa; vapun alla simamyynti ja joulun alla myyjäiset. Muina aikoina pidetään kädentaitoiltoja, tehdään yritysvierailuja ja hoidetaan kahvituksia ja tarjoilukeikkoja. Jäsenille järjestetään kokkikursseja ja teatterireissuja. Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Marttapiirin suunnitteluilloissa ollaan mukana.– Siellä tapaa muiden yhdistysten ihmisiä ja saa uusia ideoita, kertoo Komiat Martat ry:n puheenjohtajaHän sanoo, että yhdistykselle on juuri tullut pyyntö järjestää nuorille äideille ilta, jossa annettaisiin vinkkejä oman kodin ja talouden hoitoon.– Hallituksemme on tosi aktiivisesti paikalla kokouksissa. Komiat Martat -nimi annettiin siksi, että erottuisimme muista yhdistyksistä, kertoo Yli-Heikkuri, joka itsekin on perustajajäseniä.Varapuheenjohtajana toimii tällä hetkellä, joka kertoo tulleensa toimintaan mukaan erään vuoden vuosikokouksessa.Toiminnan perusteena ovat valtakunnalliset teemat. Tarja Yli-Heikkuri on aiemmin ollut mukana piirin hallituksessa. Nyt siellä on Teuvan Marttojen puheenjohtajaRinta-Seppälä kertoili oman yhdistyksensä tarinaa vuosikymmenten varrella. Lähtölaukauksen yhdistyksen perustamiselle antoi opettaja Mandi Hautala, sittemmin Teirilä. Yhdistyksen periaatteena on hyväntekeväisyys. Yhdistyksen naiset ovat viime vuosina lahjoittaneet tekemiään sukkia, peittoja ja hartiahuiveja niin sotaveteraaneille, vastasyntyneille ja vanhuksille.Jo vuonna 1912 Teuvalla kävi liiton edustaja opastamassa naisille kanojen hoitoa, jotta naiset saisivat niistä omaa rahaa. Pari vuotta myöhemmin Teuvalle perustettiin koulukeittola, johon martatkin lahjoittivat 50 markkaa. Nykyään yhdistys hoitaa yritysten ja yhdistysten kahvituksia, tekee retkiä mielenkiintoisiin kohteisiin. Monet retket on tehty yhdessä kauhajokisten kanssa.Maailman suurimmassa marttaillassa nautittiin Marttalehden ohjeilla tehtyjä kahviherkkuja ja nautittiin marttakollegoiden seurasta.