Kauhajoki

Toisen asteen opiskelijoille mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin

Kauhajoki

Suupohjan ammatti-instituutin

Ensin kurkistus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kurssit käyntiin syksyllä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

ykkös- ja kakkosluokan opiskelijoille avautuu nyt mahdollisuus aloittaa ammattikorkeakouluopintoja jo toisella asteella. Kyse on niin sanotuista Silta-opinnoista, joiden avulla ammatti-instituutin opiskelijat voivat osallistua korkeakouluopintoihin.Jo tänä keväänä halukkailla on mahdollisuus osallistua ensimmäiselle kurssille, jossa käydään läpi korkeakouluopintojen käytäntöjä. Tämän kurkistuskurssin suorittaminen hyväksytysti antaa oikeuden Silta-opintoihin.– Kurkistuskurssi on tarpeen, sillä perustutkinnon suorittamisen ja ammattikorkeakouluopintojen välillä on iso askel, sanoo Seinäjoen ammattikorkeakoulun opetuksen kehittämispäällikköOpiskelijoille järjestetään ensi viikon maanantaina infotilaisuus asiasta. Kurkistus- tai tutustumiskurssille voi hakea maaliskuun puoliväliin mennessä. Kurssi on auki verkossa kaksi kuukautta, jona aikana se tulee suorittaa.Varsinaiset Silta-opinnot alkavat ensi syksynä. Aluksi on tarjolla neljä perusopintokurssia: tieto- ja viestintätekniikka, tutkimus- ja kehittämistyön perusteet, viestintätaidot ja yritystoiminta ja yrittäjyys. Myöhemmin tarjolle tulee alakohtaisia kursseja tekniikan, median ja kulttuurin sekä ravitsemuksen aloilta.Opinnot suoritetaan verkossa, joten ne vaativat opiskelijalta itsekuria. Silta-opinnot ovat SAI:n opiskelijoille ilmaisia.– Aloite tuli meiltä päin, kertoo maakuntakorkeakouluasiamies– Haluamme palvella maakuntaa, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus korkeakoulutasoisiin opintoihin, naiset sanovat.Tuija Vasikkaniemi sanoo, että opinnot sopivat niillekin, jotka eivät vielä ole varmoja tulevaisuudensuunnitelmistaan.– Yksikin opintojakso voi olla ratkaiseva opiskelijan kannalta. Se voi vaikuttaa nuoren aikuistumiseen. Ja oppilaitosten välinen yhteistyö on tärkeätä.Hyötyä joka tapauksessa.vetää Seamkin Tie tulevaisuuteen -hanketta ja siinä on jo mukana Sedun opiskelijoita Seinäjoelta ja Lapualta.– Liiketalous, tekniikka, sairaanhoitaja, agrologi, luettelee Nieminen aloja, joissa Silta-opiskelijoita jo on.Hän sanoo, että opinnot ovat erityisesti niille, joiden tavoitteena on jatkaa alansa opintoja ammattikorkeakoulussa. Suoritetut kurssit luetaan heille eduksi valintaa tehtäessä. Amk-kurssit luetaan hyödyksi myös ammatti-instituutissa.– Toki amk-opinnot vaativat opiskelijoilta paljon, sillä suurin osa on verkossa ja on jaksettava tehdä työt koulupäivän jälkeen.Ammatti-instituutin koulutusjohtajasanoo, että Silta-opinnoilla innostetaan opiskelijoita jatkamaan opintojaan.– Kun he ovat jo täällä suorittaneet näitä kursseja, varsinainen opiskeluaika ammattikorkeakoulussa lyhenee.Koska korkeakoulussa opiskelu on hyvin erilaista kuin toisella asteella, kurssin opettaja voi tulla aloituskerralla paikalle. Mahdollista on myös, että ammatti-instituutissa muodostetaan työpajatyyppistä työskentelyä.– Opinto-ohjausta tässä tarvitaan enemmän, jotta kaikki tulee tehtyä, tietää Vainionkulma.Ammattikorkeakoulun edustajatkin vakuuttavat, että tärkeintä on, että opiskelija saa suoritettua toisen asteen tutkintonsa kunnolla, etteivät amk-opinnot häiritse sitä.Vasikkaniemi sanoo, että yhteistyö opettaa eri oppilaitosten opettajiakin ymmärtämään toistensa koulujen systeemiä.– Kaikista mahdollisuuksista ei edes välttämättä tiedetä, sanoo Pirjo-Leena Ketola.Hannu Vainionkulma arvelee, että halukkaiden määrä voi olla mitä tahansa viiden ja 20 välillä.