Kauhajoki

Abiturientit valmistautuvat kirjoituksiin lukulomalla

Kauhajoki

Lukulomalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laskuihin rutiinia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paineita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä artikkeli on Kauhajoki-lehden toimittamaa sisältöä ja artikkelin sisällöstä vastaa Kauhajoki-lehden päätoimittaja.

suuntasivat myösja, joiden ohjelma ylioppilaskirjoituksissa on täysin identtinen. Molemmilla on kirjoitettavanaan viisi ainetta: kemia, fysiikka, pitkä matematiikka, englanti ja äidinkieli. Ruotsin molemmat ovat kirjoittaneet jo syksyllä. Nuorten mukaan kirjoitusten hajauttaminen syksylle helpottaa kevään urakkaa. He olisivat mielellään hajauttaneet kokeita enemmänkin, mutta kovin montaa ainetta ei ole mahdollista vielä syksyllä kirjoittaa.– Kaikki aineen pakolliset kurssit pitää olla suoritettuna ennen kuin ylioppilaskokeeseen voi osallistua. Aika harvaa ainetta voi kirjoittaa vielä syksyllä. Fysiikassa esimerkiksi on niin paljon kursseja, ettei niitä ehtisi käydä ennen syksyn kirjoituksia. Terveystiedon voi halutessaan kirjoittaa jo lukion toisella luokalla, Nikkola kertoo.Abiturienttien viimeisen jakson kurssit ovat olleet aiemmin opitun kertausta. Lukulomalla on vielä edessä tenttejä, joskaan ne eivät ole pakollisia.– Tentteihin ei ole pakko mennä, mutta sitä suositellaan, ja yleensä kaikki menevät. Samalla on mahdollisuus vielä esittää opettajille kysymyksiä, jos joku asia askarruttaa. Se on ikään kuin viimeinen valmistautuminen kirjoituksiin, Alasaari kertoo.Kolmen viikon lukuloma on nuorten mukaan riittävä, jos ajan käyttää viisaasti. Lukusuunnitelmaa heillä ei vielä ole, mutta sellainen on tarkoitus tehdä. Alasaari suunnittelee panostavansa fysiikan, kemian ja matematiikan laskuihin, että niiden tekemiseen tulisi rutiinia. Hän aikoo käydä läpi edellisten vuosien yo-kokeiden laskuja.– Erityisesti viime syksyn yo-kokeet ovat tärkeässä asemassa, kun ne olivat ensimmäiset, jotka tehtiin sähköisesti. Siinä on vielä uutta haastetta, kun pitää vastata koneella, kun ennen kaikki oli paperilla, Nikkola huomauttaa.Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin on siirrytty portaittain. Tänä keväänä on ensimmäinen kerta, kun kaikki aineet kirjoitetaan sähköisesti. Nikkola ja Alasaari näkevät siinä sekä hyviä että huonoja puolia.– Reaaliaineissa, jos pitää kirjoittaa pitkiä esseitä, kirjoittaminen ja tekstin muokkaaminen on helpompaa koneella. Matematiikassa se tuo ehkä lisähaasteita, Alasaari pohtii.– Uudet työvälineet helpottavat kokeen suorittamista, mutta toisaalta nyt ehkä myös odotetaan enemmän osaamista, Nikkola arvelee.Lukion jälkeen Nikkola aikoo hakea ammattikorkeakouluun jotain tekniikan alaa opiskelemaan. Alasaarella tähtäimenä on yliopisto. Hän haluaa joko tekniikan alalle tai erikoistua opettajaksi. Kirjoituksissa he aikovat panostaa erityisesti matematiikkaan, sillä he näkevät sen tärkeäksi jatko-opiskelupaikan kannalta.– Kun kouluihin haetaan suoraan todistuksella, pitkä matematiikka on tärkeä, sillä siitä saa paljon pisteitä. Myös äidinkieleen kannattaa panostaa, Nikkola tuumaa.Nuorten mukaan yliopistoihin hakeminen on muuttunut niin, että suoraan yo-todistuksen perusteella valittavien kiintiö kasvaa koko ajan, kun taas pääsykokeella valittavien määrä pienenee. Se asettaa enemmän paineita yo-kirjoituksiin.– Kyllä se tavallaan tuo lisää stressiä, sillä jos ei onnistu yo-kirjoituksissa, niin on pienempi mahdollisuus saada jatko-opiskelupaikka. Toisaalta arvosanoja on mahdollisuus yrittää korottaa, jos tarvetta on. Pieni stressi voi olla hyväksikin, sillä se pakottaa keskittymään olennaiseen, abit tuumaavat.