Kauhajoki

Suupohjan diabetesyhdistys sulautui osaksi Etelä-Pohjanmaan diabetes ry:tä

Suupohja

Viime viikon

Kerhotoimintaa kunnissa.

keskiviikkona Kauhajoella kokoontui diabetesväkeä kuulemaan asiaa Suupohjan diabetesyhdistyksen sulautumisesta Etelä-Pohjanmaan diabetes ry:een.– Yhdistyminen on hyvä asia, sillä nyt byrokratia siirtyy täältä Seinäjoelle ja täällä pystytään keskittymään itse käytännön toimintaan, sanoo Suupohjan yhdistystä vetänyt sairaanhoitaja ja diabeteshoitaja, joka on muuttanut pois Kauhajoelta.Hän sanoo, että yhdistyksen hallituksessa on ollut pitkäaikaisia jäseniä, jotka ovat jo iäkkäitä. Hallinnon siirtyminen pois heiltä helpottaa toimintaa.Tilaisuudessa oli mukana Etelä-Pohjanmaan diabetes ry:n puheenjohtajaJalasjärveltä. Hän kertoi, että vastedes Kauhajoella ja muissa Suupohjan kunnissa diabetesyhdistys jatkaa kerhotoimintana.– Kauhajoella kerhotoimintaa vetää. Teuvalla kerhonvetäjänä onja Kristiinan suomenkielisen toiminnan vetäjänä toimiiSinikka Honkaranta on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja lupaa, että Punaisella Tuvalla järjestettävissä kerhotapaamisissa on tarjolla vertaistukea, vaikka diabetes olisikin tulijalle uusi asia. Hän toivoo myös nuorempia diabeetikkoja mukaan.Anneli Hangasluoma kertoo, että Teuvan nuorisoseuralla kokoontuu joka toinen torstai hyvän mielen kerho, johon diabeetikot ja muutkin ovat tervetulleita.– Tapaamisiin voi tulla kuka tahansa.Etelä-Pohjanmaan diabetes ry:n toimialueena on Suupohjan lisäksi Seinäjoki, Kurikka, Kauhava, Isokyrö, Ilmajoki, Lapua, Soini ja Ähtäri. Emoyhdistys antaa yhdistyjille 500 euron pesämunan toimintaa varten.Kauhajoella paikalla oli myös Suomen Diabetesliiton hallituksen jäsen seinäjokinen. Hän totesi, että todellinen toiminta korostuu kentällä, kun pieni yhdistys puretaan ja hallinto siirtyy muualle. Lisäksi maakunnallisen yhdistyksen ääni kuuluu paremmin esimerkiksi Diabeteskeskukseen päin.