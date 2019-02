Kauhajoki

Biokaasu on parasta kiertotaloutta

Kauhajoki

Suupohjan ammatti-instituutin

Hyötyä maatiloille, uusia yrityksiä.

Työpajassa lisätietoa.

maatalousoppilaitoksessa on aloitettu ajoneuvojen muuntaminen käymään biokaasulla. Isojokinenja honkajokinenovat saaneet olla opintojensa ohella mukana mielenkiintoisissa projekteissa.Koululla on biokaasulaitos, jossa kaasua tehdään lannasta, heinästä ja perunan solunesteestä ja halutaan kehittää koulun käyttöön uutta tekniikkaa kiertotalouden keinoin.– Näin pystyttäisiin vähentämään fossiilisten polttoaineiden käyttöä, sanoo koulutusjohtajaTavoitteena on saada tietoa välitettyä maatiloille, jotka voisivat olla omavaraisia energian raaka-aineiden suhteen. Maatalousoppilaitoksellakin kaasu käytetään nyt sähkön tuottamiseen. Myös uusien yritysten syntymistä asian ympärille toivotaan.Nuoret miehet olivat mukana, kun kauhajokinen AKA-Crew teki muutostyöt ammatti-instituutin omistamaan henkilöautoon. Auton muuntaminen biokaasulle sopivaksi maksaa muutamia tuhansia euroja.– Tosi pitkälti saimme olla mukana asennuksissa. Me saimme ennakkoaineiston, johon tutustuttiin ennakkoon. Yllättävän helppo se kuitenkin oli, sanoo Niko Halkola.Projektin johdossa oli, joka kertoo, että autolla on tehty jo koeajoja. Suupohjan biokonsepti -hankkeen hankepäällikkösanoo, että autoliikkeet ovat olleet kovin kiinnostuneita hankkeesta.Pauli Pajukoski sanoo olleensa enemmän traktorin kimpussa, sillä häntä maatilan poikana kiinnostaa nimenomaan traktorin muuntaminen.– Voisi olla mielenkiintoista hankkia itselle joskus kaasutraktori.Auton muuntaminen sujuu normaalissa liiketoiminnassa muutamassa päivässä, mutta näin opiskelijoiden tutustumiskohteena se vei aikaa, sillä kaikki osat käytiin tarkasti läpi ennen niiden sovittamista autoon. Muutostyöt vaativat sovittelua, sillä vanhoissa ajoneuvoissa ei ole valmiiksi tilaa kaikille laitteistoille. Autossa kaasusäiliö on asetettu tavaratilaan ja traktorissa ulkopuolelle kylkeen. Auto käyttää alussa bensiiniä, mutta moottorin lämmetessä moottori vaihtaa kaasulle. 75 litran ja 12 kilon kaasusäiliön sisältö riittää noin 300 kilometrin ajamiseen. Auton tehoissa ei pitäisi näkyä eroa riippumatta siitä, mitä polttoainetta se käyttää.Trafilta on vielä haettava poikkeuslupa traktorin muuntamiseen. Lehtimäen mukaan valmisteilla on lakimuutos, jotta muuntotyöt saataisiin tehtyä ilman poikkeuslupaa. Tällä hetkellä yksittäisen traktorin muunto-osat maksavat 10 000 - 15 000 euroa ja työt saman verran päälle, mutta sarjatuotanto tulee laskemaan hintaa.Esko Lehtimäen mukaan biokaasun käyttö sopisi mainiosti meidän seudullemme, kunhan tankkauspisteitä vain tulisi suurin piirtein samalla tiheydellä kuin huoltoasemia.